Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит матч открытия Кубка конфедераций

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Встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге. Церемония открытия турнира начнется в 16:00 мск, а сама игра — в 18:00.

Сборная России, помимо игры с новозеландцами, в группе А Кубка конфедераций также проведет встречи с португальцами (21 июня, Москва) и мексиканцами (24 июня, Казань). В группе B выступят сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.