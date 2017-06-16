От Кубка короля до Кубка конфедераций

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Кубок короля Фахда

Кубок конфедераций в своем нынешнем обличии является непосредственным потомком Кубка короля Фахда — турнира, дважды прошедшего по схожей схеме в 1992 и 1995 годах. Предшественник Кубка конфедераций назывался в честь пятого короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, правившего страной более 20 лет. Примечательно, что оба розыгрыша турнира были проведены еще при жизни правителя — и конечно же, на территории Саудовской Аравии.

В 1992 году участие в Кубке приняли четыре сборные — Аргентины (обладатель Кубка Америки — 1991), США (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ — 1991), Кот-д’Ивуара (обладатель Кубка Африканских наций — 1992), а также Саудовской Аравии (в качестве хозяина соревнований, а также обладателя Кубка Азии — 1988). Тот розыгрыш Кубка, к слову, стал первым и единственным в истории турнира, проводившимся по олимпийской системе.

Команды были разбиты на полуфинальные пары, и уже спустя четыре матча был определен триумфатор первенства — им стал аргентинский коллектив во главе с Диего Симеоне и Габриэлем Батистутой, со счетом 3:1 одолевший в решающей встрече аравийцев. Спустя три года в Саудовскую Аравию для участия в Кубке прибыли уже шесть сборных, и организаторы соревнований решили поделить их на две группы. В финале турнира тогда вновь сыграли аргентинцы, однако на этот раз славы они не сыскали — победу одержали датчане, несколько лет тому назад сенсационно взявшие чемпионат Европы.

Идея Кубка короля Фахда столь понравилась ФИФА, что уже в 1997-м турнир был проведен под эгидой международной федерации и под другим названием. Лучшие сборные континентов, которых на этот раз собралось уже восемь (включая вторую команду Азии, а также последних чемпионов мира), в третий и заключительный на данный момент раз прибыли в Саудовскую Аравию для определения сильнейшего — первое место без особых проблем заняли бразильцы, в финале забившие шесть безответных мячей в ворота несчастных австралийцев.

Изначально только набиравший популярность Кубок конфедераций сталкивался с нежеланием некоторых топ-команд каждые два года — а именно с такой периодичность на первых порах было решено проводить соревнования — подвергать своих измотанных за долгий сезон игроков риску получить серьезную травму. Так, например, в 1997-м Кубок недосчитался Германии, а спустя два года свое «фи» выказали французы.

Дать новую жизнь интересу к турниру ФИФА удалось в 2005 году. Федерация решила сделать первенство пробным соревнованием перед чемпионатом мира, в ходе которого сборные-участницы могли опробовать инфраструктуру приближающегося мундиаля, а страна-хозяйка показать, что готова принимать крупный международный турнир — подобные изменения оказались успешными, и с тех пор Кубок конфедераций уже никто не пропускал.

Гегемония Бразилии

Предстоящий Кубок конфедераций станет первым в истории турнира под эгидой ФИФА, участие в котором не примет сборная Бразилии, потерпевшая фиаско и на домашнем чемпионате мира — 2014, и на прошедшем спустя год Кубке Америки. Таким образом, КК-2017 недосчитается самой титулованной команды турнира: за семь розыгрышей первенства пентакампеонам удалось стать четырехкратными обладателями Кубка, причем в последний раз последователи Пеле оставались без золота на турнире аж 14 лет назад, когда триумфа добилась Франция. Примечательна и статистика бразильцев в финалах Кубка — в решающих встречах южноамериканцы на данный момент имеют аж 19 забитых мячей при всего семи пропущенных.

Личные рекорды

Лидируют бразильцы и в личных показателях в рамках Кубка. К примеру, наибольшее количество матчей турнира провел известный в прошлом вратарь Дида, которого с особой теплотой вспоминают болельщики «Милана» — на счету голкипера аж 22 встречи. А лучшим бомбардиром в истории Кубка конфедераций (по совместительству с Куаутемоком Бланко из Мексики) с девятью забитыми мячами является Роналдиньо, одно из ярчайших футбольных явлений века. При этом рекорд по наибольшему количеству результативных ударов в одном конкретном поединке турнира делят испанец Фернандо Торрес и уругваец Абель Эрнандес, оформившие в ходе последнего розыгрыша Кубка по покеру.

Экзотический неудачник

Не умаляя заслуг Торреса и Эрнандеса, нельзя не пояснить, против какого соперника они разразились столь потрясающей воображение результативностью — установить рекорды форвардам помогла сборная Таити, в 2013 году приехавшая на турнир и себя показать, и на профессионалов посмотреть. Примечательно, что на КК-2013 таитяне отобрались как лучшая команда Океании, оставив не у дел таких монстров, как Новая Каледония, Вануату, Самоа, а также Новая Зеландия (будущих соперников россиян, правда, заочно). И уже в первой встрече Кубка против Нигерии сборной Таити, составленной из бухгалтеров, учителей и безработных, удалось осчастливить и своих соотечественников, и многих неравнодушных экзотической команде — гол защитника Джонатана Тео в ворота африканцев при счете 0:3 таитяне отмечали, как победу на чемпионате мира.

Примечательно, что к эйфории островитян присоединились у нейтральные бразильские болельщики, присутствовавшие в тот день на трибунах, что лишь усиливало ощущение настоящего праздника. Правда, тот мини-успех так и остался для Таити единственным на турнире — первенство коллектив закончил на последнем месте в группе с жуткой разницей мячей (-23).

Трагедия

На Кубке конфедераций — 2003 случилась, возможно, самая страшная трагедия в истории мирового футбола. Во время полуфинального матча между сборными Камеруна и Колумбии на поле неожиданно упал футболист африканской команды Марк-Вивьен Фоэ — 28-летнему полузащитнику была оказана мгновенная медицинская помощь, однако заставить сердце спортсмена вновь биться врачам не удалось, и уже менее чем через час весь мир шокировала новость о смерти хавбека.

В ходе своей профессиональной карьеры Марк-Вивьен, являвшийся вегетарианцем и ярым противником спиртного, выступал за видные европейские клубы — английские «Вест Хэм» и «Манчестер Сити», а также французские «Ланс» и «Лион». В дань памяти футболисту команды изъяли из обращения номер, под которым их цвета защищал Фоэ. Более того — какое-то время даже велись разговоры о том, чтобы переименовать в честь камерунца и сам Кубок конфедераций, но в дальнейшем от данной идеи организаторы все же отказались.

В финале того злосчастного розыгрыша команда Фоэ уступила французам, однако победе трехцветные не радовались — особо трогательным получился момент матча, когда автор единственного забитого мяча в поединке Тьерри Анри не смог сдержать слез, посвящая гол умершему коллеге.