От Кубка короля до Кубка конфедераций
17 июня в России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА. «Газета.Ru» рассказывает о любопытных фактах, касающихся истории Кубка.
Кубок короля Фахда
Кубок конфедераций в своем нынешнем обличии является непосредственным потомком Кубка короля Фахда — турнира, дважды прошедшего по схожей схеме в 1992 и 1995 годах. Предшественник Кубка конфедераций назывался в честь пятого короля Саудовской Аравии Фахда ибн
В 1992 году участие в Кубке приняли четыре сборные — Аргентины (обладатель Кубка Америки — 1991), США (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ — 1991), Кот-д’Ивуара (обладатель Кубка Африканских наций — 1992), а также Саудовской Аравии (в качестве хозяина соревнований, а также обладателя Кубка Азии — 1988). Тот розыгрыш Кубка, к слову, стал первым и единственным в истории турнира, проводившимся по олимпийской системе.
Команды были разбиты на полуфинальные пары, и уже спустя четыре матча был определен триумфатор первенства — им стал аргентинский коллектив во главе с Диего Симеоне и Габриэлем Батистутой, со счетом 3:1 одолевший в решающей встрече аравийцев. Спустя три года в Саудовскую Аравию для участия в Кубке прибыли уже шесть сборных, и организаторы соревнований решили поделить их на две группы. В финале турнира тогда вновь сыграли аргентинцы, однако на этот раз славы они не сыскали — победу одержали датчане, несколько лет тому назад сенсационно взявшие чемпионат Европы.
Идея Кубка короля Фахда столь понравилась ФИФА, что уже в 1997-м турнир был проведен под эгидой международной федерации и под другим названием. Лучшие сборные континентов, которых на этот раз собралось уже восемь (включая вторую команду Азии, а также последних чемпионов мира), в третий и заключительный на данный момент раз прибыли в Саудовскую Аравию для определения сильнейшего — первое место без особых проблем заняли бразильцы, в финале забившие шесть безответных мячей в ворота несчастных австралийцев.
Изначально только набиравший популярность Кубок конфедераций сталкивался с нежеланием некоторых
Дать новую жизнь интересу к турниру ФИФА удалось в 2005 году. Федерация решила сделать первенство пробным соревнованием перед чемпионатом мира, в ходе которого
Гегемония Бразилии
Предстоящий Кубок конфедераций станет первым в истории турнира под эгидой ФИФА, участие в котором не примет сборная Бразилии, потерпевшая фиаско и на домашнем чемпионате мира — 2014, и на прошедшем спустя год Кубке Америки. Таким образом, КК-2017 недосчитается самой титулованной команды турнира: за семь розыгрышей первенства пентакампеонам удалось стать четырехкратными обладателями Кубка, причем в последний раз последователи Пеле оставались без золота на турнире аж 14 лет назад, когда триумфа добилась Франция. Примечательна и статистика бразильцев в финалах Кубка — в решающих встречах южноамериканцы на данный момент имеют аж 19 забитых мячей при всего семи пропущенных.
Личные рекорды
Лидируют бразильцы и в личных показателях в рамках Кубка. К примеру, наибольшее количество матчей турнира провел известный в прошлом вратарь Дида, которого с особой теплотой вспоминают болельщики «Милана» — на счету голкипера аж 22 встречи. А лучшим бомбардиром в истории Кубка конфедераций (по совместительству с Куаутемоком Бланко из Мексики) с девятью забитыми мячами является Роналдиньо, одно из ярчайших футбольных явлений века. При этом рекорд по наибольшему количеству результативных ударов в одном конкретном поединке турнира делят испанец Фернандо Торрес и уругваец Абель Эрнандес, оформившие в ходе последнего розыгрыша Кубка по покеру.
Экзотический неудачник
Не умаляя заслуг Торреса и Эрнандеса, нельзя не пояснить, против какого соперника они разразились столь потрясающей воображение результативностью — установить рекорды форвардам помогла сборная Таити, в 2013 году приехавшая на турнир и себя показать, и на профессионалов посмотреть. Примечательно, что на КК-2013 таитяне отобрались как лучшая команда Океании, оставив не у дел таких монстров, как Новая Каледония, Вануату, Самоа, а также Новая Зеландия (будущих соперников россиян, правда, заочно). И уже в первой встрече Кубка против Нигерии сборной Таити, составленной из бухгалтеров, учителей и безработных, удалось осчастливить и своих соотечественников, и многих неравнодушных экзотической команде — гол защитника Джонатана Тео в ворота африканцев при счете 0:3 таитяне отмечали, как победу на чемпионате мира.
Примечательно, что к эйфории островитян присоединились у нейтральные бразильские болельщики, присутствовавшие в тот день на трибунах, что лишь усиливало ощущение настоящего праздника. Правда, тот
Трагедия
На Кубке конфедераций — 2003 случилась, возможно, самая страшная трагедия в истории мирового футбола. Во время полуфинального матча между сборными Камеруна и Колумбии на поле неожиданно упал футболист африканской команды
В ходе своей профессиональной карьеры
В финале того злосчастного розыгрыша команда Фоэ уступила французам, однако победе трехцветные не радовались — особо трогательным получился момент матча, когда автор единственного забитого мяча в поединке Тьерри Анри не смог сдержать слез, посвящая гол умершему коллеге.
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