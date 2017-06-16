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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30094072/
16 июня 2017, 12:30 | ТАСС

Марадона перед стартом Кубка конфедераций озвучит послание о недопустимости дискриминации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона перед первым матчем Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге произнесет послание о недопустимости дискриминации в футболе.

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© AP 2017

Об этом на пресс- конференции сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

«Мы сотрудничаем с игроками — например, с Кафу, чтобы пропагандировать мероприятия о недопущении дискриминации в футболе. Завтра мы услышим послание от Марадоны по этому поводу», — сказала Самура, отвечая на вопрос о мерах ФИФА по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе.

Ранее ФИФА представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.

Матчи кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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