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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30093814/
16 июня 2017, 12:23 | Спорт-Экспресс

Колин Смит: Россия проделала огромную работу по подготовке к Кубку конфедераций

Директор по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит оценил готовность России к проведению Кубка Конфедераций-2017 и отметил, что в стране созданы все структуры, для обслуживания болельщиков.

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© РИА "Новости"
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Напомним, что турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

— С огромным удовольствием приехал в Петербург, — сказал Смит. — До первой игры остаются лишь сутки. Россия абсолютно готова. Судьи, игроки, тренеры — все уже приехали. Ваша страна проделала много работы, в последние месяцы шла тонкая настройка — создание медиацентров, подготовка гостиниц, транспорта, волонтеров. Оргкомитет и правительство России создали все необходимые структуры, чтобы болельщики обслуживались по полной программе. Были созданы все условия для вещателей. (Сергей ЯРЕМЕНКО).
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