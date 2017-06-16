Колин Смит: Россия проделала огромную работу по подготовке к Кубку конфедераций
Директор по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит оценил готовность России к проведению Кубка Конфедераций-2017 и отметил, что в стране созданы все структуры, для обслуживания болельщиков.
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Напомним, что турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.
— С огромным удовольствием приехал в Петербург, — сказал Смит. — До первой игры остаются лишь сутки. Россия абсолютно готова. Судьи, игроки, тренеры — все уже приехали. Ваша страна проделала много работы, в последние месяцы шла тонкая настройка — создание медиацентров, подготовка гостиниц, транспорта, волонтеров. Оргкомитет и правительство России создали все необходимые структуры, чтобы болельщики обслуживались по полной программе. Были созданы все условия для вещателей. (Сергей ЯРЕМЕНКО).
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