Звезды российской эстрады записали клип в поддержку сборной России по футболу
Российские музыканты во главе с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Кристиной Орбакайте и Денисом Майдановым вместе с футболистами представили песню отечественных болельщиков в поддержку сборной России на предстоящем чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщает ТАСС.
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В съемках мотивационного клипа помимо представленных выше исполнителей приняли участие Зара, Александр Маршал, Максим, группа «Земляне», ВладиМир, Юлианна Караулова, Юркисс и Елена Север. От сборной России снялись 12 футболистов, пятеро из которых не попали в окончательную заявку на предстоящий Кубок Конфедераций, который пройдет в Москве,
Режиссером ролика выступил Сергей Грей, текст придумал предприниматель и глава
Несмотря на то, что клип считается песней российских болельщиков, выложенное видео названо «Гимном ЧМ». В похожей манере назван видеоролик со съемок клипа, выложенный на официальном
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