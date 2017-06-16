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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
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22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30093712/
16 июня 2017, 12:22 | Афиша Daily

Звезды российской эстрады записали клип в поддержку сборной России по футболу

Российские музыканты во главе с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Кристиной Орбакайте и Денисом Майдановым вместе с футболистами представили песню отечественных болельщиков в поддержку сборной России на предстоящем чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщает ТАСС.

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© РИА "Новости"

В съемках мотивационного клипа помимо представленных выше исполнителей приняли участие Зара, Александр Маршал, Максим, группа «Земляне», ВладиМир, Юлианна Караулова, Юркисс и Елена Север. От сборной России снялись 12 футболистов, пятеро из которых не попали в окончательную заявку на предстоящий Кубок Конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Режиссером ролика выступил Сергей Грей, текст придумал предприниматель и глава промышленно-финансовой группы САФМАР Михаил Гуцериев, музыку — группа «Земляне». Съемки проходили на футбольном стадионе «Фишт» в Сочи.

Несмотря на то, что клип считается песней российских болельщиков, выложенное видео названо «Гимном ЧМ». В похожей манере назван видеоролик со съемок клипа, выложенный на официальном ютьюб-канале «Матч ТВ», — «Филипп Киркоров исполнит гимн ЧМ-2018».
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