Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия полностью готова к проведению Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
«Сегодня очень важное событие, мы в преддверии футбольного праздника, это турнир чемпионов. Россия, давая Международной федерации футбола (ФИФА) обязательства по подготовке, абсолютно готова к проведению турнира», — заявил Мутко.
«Готовы стадионы, отели, все меры безопасности. Также готовы дополнительные сервисы — безвизовый режим для обладателей билетов. Эта функция работает, любители футбола уже приезжают. Также формируются специальные поезда, в городах приняли решение о бесплатном проезде», — добавил Мутко.
Мутко подчеркнул, что всем командам созданы все условия для подготовки к первым матчам. «Будут играть сильнейшие футболисты мира, мы с нетерпением ждем начала турнира», — сказал Мутко в заключение.
В стартовом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт- Петербурге.
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