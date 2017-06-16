Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Сегодня очень важное событие, мы в преддверии футбольного праздника, это турнир чемпионов. Россия, давая Международной федерации футбола (ФИФА) обязательства по подготовке, абсолютно готова к проведению турнира», — заявил Мутко.

«Готовы стадионы, отели, все меры безопасности. Также готовы дополнительные сервисы — безвизовый режим для обладателей билетов. Эта функция работает, любители футбола уже приезжают. Также формируются специальные поезда, в городах приняли решение о бесплатном проезде», — добавил Мутко.

Мутко подчеркнул, что всем командам созданы все условия для подготовки к первым матчам. «Будут играть сильнейшие футболисты мира, мы с нетерпением ждем начала турнира», — сказал Мутко в заключение.

В стартовом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт- Петербурге.