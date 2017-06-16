Крис Вуд: Новая Зеландия на Кубке конфедераций может выступить лучше, чем в 2010 году

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Защитник сборной Томми Смит считает, что Новая Зеландия доставит проблем соперникам на турнире. Напомним, что на чемпионате мира-2010 сборная три раза сыграла вничью с такими командами, как Италия, Словакия и Парагвай.

— Наш уровень стал лучше, у нас есть глубина в запасе, — цитирует сайт ФИФА Вуда. — Так что мы можем выступить также хорошо, как и в ЮАР в 2010 году. Нам предстоит долгий путь перед главными достижениями, наверное, сможем даже улучшить свой результат.

— Мы можем доставить определенные проблемы нашим соперникам, — сказал защитник Томми Смит. — Для России будет большим событием играть перед своими болельщиками дома, на своем турнире. Надеюсь, до них тоже доберется волнение.

— Не только команда, но и вся страна хочет доказать людям, что они неправильного мнения о нас, — считает защитник Майкл Боксалл. — Нам нравится играть с более сильными командами и удивлять болельщиков.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).