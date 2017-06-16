«Стани — очень требовательный». Интервью Смолова в Kicker
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов в преддверии Кубка конфедераций дал большое интервью главному немецкому изданию о футболе.
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Публикуем перевод материала наших коллег из Kicker.
— Господин Смолов, что для вас значит — играть за вашу страну на Кубке конфедераций за год до домашнего чемпионата мира?
— Я участвовал в чемпионате Европы во Франции и скажу честно, мы выступили там не совсем удачно. Кубок конфедераций будет проходить у нас дома, поэтому это не только проверка для сборной перед чемпионатом мира, но и возможность вернуть болельщикам веру в команду.
— Как считаете, ваша команда хорошо подготовилась к турниру?
— Скажу точно: мы очень много работали, неплохо сыграли с Венгрией, теперь играем с Чили (интервью происходило до матча с чилийцами. — Прим. «СЭ»). Сейчас главное — обойтись без травм. В последнее время мы потеряли
— На ваш взгляд, Россия хорошо готова с точки зрения инфраструктуры за год до чемпионата мира?
— При подготовке к таким крупным турнирам проблемы бывают у всех. Но тот факт, что в России появляются новые, современные стадионы, не может не радовать. Уверен, на чемпионате мира с этим все будет в порядке. Участники Кубка конфедераций скоро смогут убедиться в этом в Москве, Сочи, Питере и Казани.
А еще вспомните, как прошла Олимпиада в Сочи! В этом плане ни у кого к нам не было претензий.
— Какая цель стоит перед вашей командой на Кубке конфедераций?
— Я спортсмен и хочу выигрывать в каждом матче, в каждом турнире, в котором участвую. Но говорить сегодня о победе в Кубке конфедераций было бы нескромно и слишком самоуверенно. Поэтому, как бы банально это ни звучало, скажу так: мы играем дома и перед своими болельщиками будем стараться играть на победу в каждом матче.
— Ваша команда прогрессирует под началом тренера Стани Черчесова, который работает уже около года?
— Это, по сути, новая команда. Точно стало больше дисциплины. Черчесов старается помочь нам поверить в себя. Но для любой команды главное
— Что изменилось при Черчесове?
— Многое. Он обновил состав, перешел на игру в три центральных защитника, внес еще
— Как вы считаете, тот факт, что он играл как профессионал в Германии и Австрии, дает ему дополнительное преимущество?
— Зарубежный опыт почти всегда идет только на пользу — и тренерам, и футболистам. Тем более опыт в немецкой бундеслиге. Черчесов — современный, очень требовательный, уверенный в себе тренер. Теперь я понимаю:
— Вы провели хороший сезон с «Краснодаром», забили в чемпионате России 18 голов. Чувствуете, что хорошо готовы к турниру?
— Мне трудно самому судить об этом, но я действительно в хорошей физической форме, уверен в себе, получаю удовольствие от игры и от общения в команде.
— Вы также играли в Лиге Европы, где в группе финишировали на втором месте, вслед за «Шальке». Чему вас научили эти международные матчи?
— Мой клуб «Краснодар» уже не новичок в Европе. В последние годы мы регулярно играли в Лиге Европы, дважды выходили из группы. Если с «Шальке» я не играл
А что касается опыта международных матчей, то я часто вспоминаю историю, которую мне рассказал Черчесов. Когда его пригласили в дрезденское «Динамо», в «Спартаке» пытались удержать его, говорили про Лигу чемпионов, на что Стас ответил: «Здесь, в бундеслиге, каждую неделю — Лига чемпионов»! Имея в виду атмосферу чемпионата Германии. Об этом мне так же много рассказывали и футболисты, с которыми мы играли вместе: Кураньи и Воронин.
— Некоторое время назад вы на правах аренды играли за «Фейеноорд» из Роттердама. Для вас
— История с «Фейеноордом» уже такая давняя, что, кажется, она была в другой жизни. Но за командой из Роттердама я продолжаю следить и поддерживаю связь с некоторыми из ребят, с кем играл вместе. Рад, что она вновь стала чемпионом Голландии.
— Прошлой зимой ходили слухи, что вами интересуется «Боруссия» (Дортмунд). Можете это прокомментировать?
— У нас в России говорят — нет дыма без огня… Больше сказать не могу. Боюсь сглазить. Но если в целом говорить о переходе в зарубежный чемпионат уровня бундеслиги или английской
— Вы говорите
— Я учил его в школе, оценки у меня были разные. Уверен, если поставлю себе цель — вспомню, и немецкий выучу наверняка. А
— Снова о Кубке конфедераций. Кто фаворит турнира и почему?
— Сборная Германии. Даже при том, что она приедет в Россию не в сильнейшем составе. Дракслер, тер Штеген, Киммих… Это очень серьезные ребята из очень больших клубов.
— Как думаете, российские болельщики в большом количестве будут посещать матчи Кубка конфедераций?
— В России любят футбол, пусть последние два больших турнира оставили не очень хорошие воспоминания. Интерес к Кубку большой, на матчах сборной России ожидаю аншлагов, точно многие захотят увидеть матчи Германии, Португалии. Уверен, атмосфера на аренах Кубка вас приятно удивит.
— Как считаете, два эти соревнования — Кубок конфедераций и чемпионат мира — положительно повлияют на российский футбол?
— Конечно! Больше того, перемены к лучшему видны уже сейчас — в стране возрос интерес к футболу, построено несколько красивых стадионов, лучше станет ситуация и с транспортом, и с отелями, и с дорогами. Причем не только в Москве и
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