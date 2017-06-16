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Публикуем перевод материала наших коллег из Kicker.

— Господин Смолов, что для вас значит — играть за вашу страну на Кубке конфедераций за год до домашнего чемпионата мира?

— Я участвовал в чемпионате Европы во Франции и скажу честно, мы выступили там не совсем удачно. Кубок конфедераций будет проходить у нас дома, поэтому это не только проверка для сборной перед чемпионатом мира, но и возможность вернуть болельщикам веру в команду.

— Как считаете, ваша команда хорошо подготовилась к турниру?

— Скажу точно: мы очень много работали, неплохо сыграли с Венгрией, теперь играем с Чили (интервью происходило до матча с чилийцами. — Прим. «СЭ»). Сейчас главное — обойтись без травм. В последнее время мы потеряли из-за этого Мариу Фернандеса, Дзагоева, Дзюбу и Зобнина.

— На ваш взгляд, Россия хорошо готова с точки зрения инфраструктуры за год до чемпионата мира?

— При подготовке к таким крупным турнирам проблемы бывают у всех. Но тот факт, что в России появляются новые, современные стадионы, не может не радовать. Уверен, на чемпионате мира с этим все будет в порядке. Участники Кубка конфедераций скоро смогут убедиться в этом в Москве, Сочи, Питере и Казани.

А еще вспомните, как прошла Олимпиада в Сочи! В этом плане ни у кого к нам не было претензий.

— Какая цель стоит перед вашей командой на Кубке конфедераций?

— Я спортсмен и хочу выигрывать в каждом матче, в каждом турнире, в котором участвую. Но говорить сегодня о победе в Кубке конфедераций было бы нескромно и слишком самоуверенно. Поэтому, как бы банально это ни звучало, скажу так: мы играем дома и перед своими болельщиками будем стараться играть на победу в каждом матче.

— Ваша команда прогрессирует под началом тренера Стани Черчесова, который работает уже около года?

— Это, по сути, новая команда. Точно стало больше дисциплины. Черчесов старается помочь нам поверить в себя. Но для любой команды главное все-таки результат, поэтому давайте дождемся матчей Кубка конфедераций. Вот тогда-то и будет понятно, на что мы сегодня способны.

— Что изменилось при Черчесове?

— Многое. Он обновил состав, перешел на игру в три центральных защитника, внес еще кое-какие изменения в тактику. А главное — то, что он сегодня верит в меня несколько больше, чем когда тренировал меня в «Динамо» (смеется)!

— Как вы считаете, тот факт, что он играл как профессионал в Германии и Австрии, дает ему дополнительное преимущество?

— Зарубежный опыт почти всегда идет только на пользу — и тренерам, и футболистам. Тем более опыт в немецкой бундеслиге. Черчесов — современный, очень требовательный, уверенный в себе тренер. Теперь я понимаю: супер-организованность его тренировок — это из Германии.

— Вы провели хороший сезон с «Краснодаром», забили в чемпионате России 18 голов. Чувствуете, что хорошо готовы к турниру?

— Мне трудно самому судить об этом, но я действительно в хорошей физической форме, уверен в себе, получаю удовольствие от игры и от общения в команде.

— Вы также играли в Лиге Европы, где в группе финишировали на втором месте, вслед за «Шальке». Чему вас научили эти международные матчи?

— Мой клуб «Краснодар» уже не новичок в Европе. В последние годы мы регулярно играли в Лиге Европы, дважды выходили из группы. Если с «Шальке» я не играл из-за травмы, то от Дортмунда, от «Сигнал Идуна Парка» и невероятной «желтой стены» у меня остались незабываемые впечатления. Жаль, на выезде мы тогда пропустили на последней минуте и проиграли 1:2, зато дома, хорошо помню, мы обыграли «Боруссию» — 1:0, и эта победа пока самая значимая в истории нашего клуба.

А что касается опыта международных матчей, то я часто вспоминаю историю, которую мне рассказал Черчесов. Когда его пригласили в дрезденское «Динамо», в «Спартаке» пытались удержать его, говорили про Лигу чемпионов, на что Стас ответил: «Здесь, в бундеслиге, каждую неделю — Лига чемпионов»! Имея в виду атмосферу чемпионата Германии. Об этом мне так же много рассказывали и футболисты, с которыми мы играли вместе: Кураньи и Воронин.

— Некоторое время назад вы на правах аренды играли за «Фейеноорд» из Роттердама. Для вас по-прежнему является вызовом — проиграть в большой европейской лиге?

— История с «Фейеноордом» уже такая давняя, что, кажется, она была в другой жизни. Но за командой из Роттердама я продолжаю следить и поддерживаю связь с некоторыми из ребят, с кем играл вместе. Рад, что она вновь стала чемпионом Голландии.

— Прошлой зимой ходили слухи, что вами интересуется «Боруссия» (Дортмунд). Можете это прокомментировать?

— У нас в России говорят — нет дыма без огня… Больше сказать не могу. Боюсь сглазить. Но если в целом говорить о переходе в зарубежный чемпионат уровня бундеслиги или английской премьер-лиги, то понимаю, что мне придется бороться еще и со стереотипом о русских футболистах, да и последняя история с моим хорошим знакомым Женей Коноплянкой точно не помогает, хоть он и украинец. Верю, что я смогу доказать, что русский футболист может не только хорошо играть, но и много работать на тренировках, быть хорошим товарищем в команде, общаться на языках, и показать, что русские люди умеют улыбаться.

— Вы говорите по-немецки?

— Я учил его в школе, оценки у меня были разные. Уверен, если поставлю себе цель — вспомню, и немецкий выучу наверняка. А по-английски я говорю свободно.

— Снова о Кубке конфедераций. Кто фаворит турнира и почему?

— Сборная Германии. Даже при том, что она приедет в Россию не в сильнейшем составе. Дракслер, тер Штеген, Киммих… Это очень серьезные ребята из очень больших клубов.

— Как думаете, российские болельщики в большом количестве будут посещать матчи Кубка конфедераций?

— В России любят футбол, пусть последние два больших турнира оставили не очень хорошие воспоминания. Интерес к Кубку большой, на матчах сборной России ожидаю аншлагов, точно многие захотят увидеть матчи Германии, Португалии. Уверен, атмосфера на аренах Кубка вас приятно удивит.

— Как считаете, два эти соревнования — Кубок конфедераций и чемпионат мира — положительно повлияют на российский футбол?