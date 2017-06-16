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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30092391/
16 июня 2017, 10:50 | Спорт-Экспресс

Сборная Камеруна будет играть на Кубке конфедераций ради умершего на поле Фоэ

Полузащитник сборной Камеруна Арно Джум отметил, что его команда будет играть на Кубке конфедераций-2017, помня о Марке-Вивьене Фоэ.

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© AFP 2017

Бывший камерунский хавбек скончался во время полуфинального матча Кубка конфедераций-2003. В этом году камерунцы впервые с его смерти выступят на данном турнире.

— Мы хотим хорошо сыграть на Кубке конфедераций в России для Фоэ, чтобы чтить и уважать то, что он сделал для Камеруна, — цитирует BBC Джума. — Хотим показать хороший имидж Камеруна ради него. В раздевалке мы стараемся не говорить слишком много об этом из уважения к нему и его семье, но держим это в голове и знаем, что должны отдавать все силы на поле и играть от всего сердца, как и Фоэ в свое время. У нашей команды много уверенности после Кубка Африки, и мы хотим доказать, что заслужили этот трофей.

Напомним, на Кубке конфедераций-2017 на групповой стадии камерунцы сыграют с Чили, Австралией и Германией.
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