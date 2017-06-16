Хавбек сборной Чили Диас: Мы отдадим все силы в матче с Камеруном

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Голкипер «Универсидад де Чили» заменит Клаудио Браво, который не до конца восстановился после травмы.

«Мы можем достичь многого, это шанс, чтобы начать писать новую историю сборной Чили. Надеюсь, в воскресенье будем играть с должным рвением. Первый матч очень важен.

В поединке с Камеруном нужно быть осторожными, потому что это физически мощная команда. Не знаю, что произойдёт, но мы отдадим все силы на поле.

Я бы хотел, чтобы все игроки были доступны, но Браво не сыграет. Это наш капитан. Но и Джонни Эррера хороший вратарь, мы доверяем ему, — цитирует Диаса Goal.

Матч Камерун — Чили состоится 18 июня. Начало — 21:00 мск.