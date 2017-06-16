Робот предскажет результаты матчей Кубка конфедераций
17 июня на Робостанции на ВДНХ робот Бакстер попробует себя в роли футбольного предсказателя.
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Угадывать победителей предстоящих матчей Кубка конфедераций, который откроется матчем Россия — Новая Зеландия, робот будет с помощью своего технического зрения и программируемых
Каждый день за час до начала очередного матча перед роботом будут разложены три кубика — два с названиями команд, спрятанными внутри, так, чтобы робот не мог их прочитать, и один кубик с надписью «ничья». Проанализировав пространство вокруг с помощью трёх встроенных камер, робот выберет один из кубиков и передаст человеку для озвучивания.
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