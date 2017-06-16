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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30092210/
16 июня 2017, 10:45 | Чемпионат.com

Робот предскажет результаты матчей Кубка конфедераций

17 июня на Робостанции на ВДНХ робот Бакстер попробует себя в роли футбольного предсказателя.

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© РИА "Новости"

Угадывать победителей предстоящих матчей Кубка конфедераций, который откроется матчем Россия — Новая Зеландия, робот будет с помощью своего технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.

Каждый день за час до начала очередного матча перед роботом будут разложены три кубика — два с названиями команд, спрятанными внутри, так, чтобы робот не мог их прочитать, и один кубик с надписью «ничья». Проанализировав пространство вокруг с помощью трёх встроенных камер, робот выберет один из кубиков и передаст человеку для озвучивания.
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