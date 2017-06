Путешествие из Москвы в Петербург

МОСКВА. УТРЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Вчера. Москва. Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ, его помощник Мирослав РОМАЩЕНКО (слева), полузащитник Денис ГЛУШАКОВ (второй справа) и защитник Роман ШИШКИН (справа) на тренировке. Спорт-Экспресс

СМОЛЬНИКОВ ЖДЕТ ВСТРЕЧИ С КРИШТИАНУ

Работала команда в проливной дождь и в полном составе, что не может не радовать. Игроки разделились на небольшие группы по два-три человека и работали с мячами, выполняя передачи друг другу.

Открытая часть продолжалась даже меньше 15 минут, и прекратил ее Станислав Черчесов: скрестив руки, тренер жестом показал — пора заканчивать.

По окончании занятия в микст-зоне два футболиста ответили на вопросы. Причем отвечать Дмитрию Тарасову и Игорю Смольникову пришлось на вопросы не о новозеландцах, а о прилетевшем в среду вечером в Казань португальце Криштиану Роналду.

— Дмитрий, что думаете о Криштиану? — вопрос Тарасову.

— Мы ко всем соперникам относимся серьезно, но сейчас не думаем о португальцах. Все мысли об игре с новозеландцами.

— Все сейчас смотрят на вас. Что хотите показать миру?

— У нас хороший шанс показать себя. Все силы положим на то, чтобы завоевать этот титул. Все знают о русском духе. Поэтому выделю наш характер.

— Ощущаете груз ответственности?

— Конечно, мы же играем дома. Но готовы и психологически, и физически. Готовы показать свой максимум.

Выступление Смольникова стало хитом. Защитник, отвечая на вопросы мексиканской журналистки, заговорил на английском. Причем Игорь даже не дал шанс специально приглашенному переводчику.

— Что вы думаете о сборных Мексики и Португалии?

— It is very strong teams*! (Это очень сильные команды) — далее Смольников все же перешел на русский. — К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.

— Что думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито?

— He is a good player! (Он хороший игрок).

— Что скажете о Криштиану Роналду?

— He is the best of the best! (Он лучший из лучших).

— Предвкушаете противостояние с ним?

— I want to play against him! (Я хочу сыграть против него).

* Именно так сказал Игорь Смольников.

Павел ГУРЕВИЧ

с «Арены ЦСКА».

МОСКВА. ОТЕЛЬ

Вчера. Москва. Отъезд сборной России из гостиницы в Санкт-Петербург. Спорт-Экспресс

ВСТРЕЧА С «МУЗЫКАНТАМИ» И ГАБУЛОВ КАК ЛЕГЕНДА СБОРНОЙ

Завершив последнюю московскую тренировку, команда отправилась в «Лотте-отель». Там футболистов уже ждали воспитанники подмосковных детских домов.

Ребята из мытищинской школы музыкального воспитания и шаховской школы-интерната собрались в гостинице задолго до прибытия футболистов и с волнением ожидали встречи с кумирами. «Дети хотели попасть на главную репетицию открытия Кубка конфедераций, но не удалось, и нам организовали вот эту встречу, — рассказала педагог музыкальной школы Мария Деева. — Взяли ребят, которые занимаются футболом. У нас свой оркестр, думали взять инструменты, но не успели. В любой момент готовы приехать и сыграть». (Улыбается.).

Первым в холле появился полузащитник Александр Головин, которого ребята опознали с подсказки фотографа «СЭ» Александра Федорова. Молодого армейца не отпускали на обед, пока тот не раздал автографы. Вышел Игорь Акинфеев, и все дети наперегонки бросились к нему за селфи. Его коллегу по амплуа Владимира Габулова представили «легендой сборной». Голкиперу тульского «Арсенала», судя по улыбке, такое определение понравилось. Главный тренер Станислав Черчесов поприветствовал собравшихся: «Здорово, ребята». Ребята немного стушевались, что, после секундной паузы, не отразилось на реализации селфи-замыслов.

Повышенным вниманием пользовались игроки «Локомотива» — как выяснилось, именно железнодорожникам симпатизирует большинство «музыкантов». Каждый сохранил в телефоне кадры с Гильерме, Дмитрием Тарасовым и Алексеем Миранчуком. Последнему ребята пожелали сдать все экзамены в институте. Полузащитник пообещал не оплошать и на Кубке конфедераций.

— Поддержали ребят, практически все расписались на память, — сообщил ученик мытищинской школы Максим Кротов. — Мы и сами занимаемся футболом, хотим со временем заиграть за профессионалов. Благодаря РФС мы поучаствовали во многих турнирах. Было очень здорово встретиться со сборной.

В заключение Федор Смолов и Георгий Джикия порадовали гостей подарками, вручив часть экипировки.

Спустя час после завершения встречи кортеж сборной направился в Шереметьево, откуда команда Черчесова вылетела в Санкт-Петербург.

Евгений БЕЛОУСОВ

из Москвы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ПРИБЫТИЕ

Вчера. Москва. Форвард Федор СМОЛОВ раздает детям футболки. Спорт-Экспресс

СБОРНАЯ ЗАСЕЛИЛАСЬ С ЧЕРНОГО ХОДА

Еще на сборах в Австрии стало понятно, что национальная команда живет в условиях почти полной приватности. Да что там — сборная специально уехала в европейскую глушь, чтобы не отвлекаться на внешний мир. Понятно, что полностью изолироваться от журналистов и болельщиков трудно, но Станислав Черчесов, видимо, использует любой шанс для достижения этой цели.

В четверг сборную ждали в Пулкове. Информация о рейсе сборной была общеизвестна, поэтому в терминале собрались болельщики и журналисты, чтобы ее встретить. Твиттер национальной команды первым сообщил о прилете, но она долго не выходила — полчаса, час… Оказалось, что сборная вышла из аэропорта через черный ход и с задней же стороны подъехала к гостинице. Опять же, команду ждали у главного входа отеля Corinthia, но она всех обхитрила. И приехала к тому же очень быстро: между прилетом и заселением в отель прошел всего час. Будем надеяться, что и на матчи у сборной есть секретный план.