Путешествие из Москвы в Петербург
Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций.
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МОСКВА. УТРЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА
СМОЛЬНИКОВ ЖДЕТ ВСТРЕЧИ С КРИШТИАНУ
Работала команда в проливной дождь и в полном составе, что не может не радовать. Игроки разделились на небольшие группы по
Открытая часть продолжалась даже меньше 15 минут, и прекратил ее Станислав Черчесов: скрестив руки, тренер жестом показал — пора заканчивать.
По окончании занятия в
— Дмитрий, что думаете о Криштиану? — вопрос Тарасову.
— Мы ко всем соперникам относимся серьезно, но сейчас не думаем о португальцах. Все мысли об игре с новозеландцами.
— Все сейчас смотрят на вас. Что хотите показать миру?
— У нас хороший шанс показать себя. Все силы положим на то, чтобы завоевать этот титул. Все знают о русском духе. Поэтому выделю наш характер.
— Ощущаете груз ответственности?
— Конечно, мы же играем дома. Но готовы и психологически, и физически. Готовы показать свой максимум.
Выступление Смольникова стало хитом. Защитник, отвечая на вопросы мексиканской журналистки, заговорил на английском. Причем Игорь даже не дал шанс специально приглашенному переводчику.
— Что вы думаете о сборных Мексики и Португалии?
— It is very strong teams*! (Это очень сильные команды) — далее Смольников все же перешел на русский. — К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.
— Что думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито?
— He is a good player! (Он хороший игрок).
— Что скажете о Криштиану Роналду?
— He is the best of the best! (Он лучший из лучших).
— Предвкушаете противостояние с ним?
— I want to play against him! (Я хочу сыграть против него).
* Именно так сказал Игорь Смольников.
Павел ГУРЕВИЧ
с «Арены ЦСКА».
МОСКВА. ОТЕЛЬ
ВСТРЕЧА С «МУЗЫКАНТАМИ» И ГАБУЛОВ КАК ЛЕГЕНДА СБОРНОЙ
Завершив последнюю московскую тренировку, команда отправилась в «Лотте-отель». Там футболистов уже ждали воспитанники подмосковных детских домов.
Ребята из мытищинской школы музыкального воспитания и шаховской
Первым в холле появился полузащитник Александр Головин, которого ребята опознали с подсказки фотографа «СЭ» Александра Федорова. Молодого армейца не отпускали на обед, пока тот не раздал автографы. Вышел Игорь Акинфеев, и все дети наперегонки бросились к нему за селфи. Его коллегу по амплуа Владимира Габулова представили «легендой сборной». Голкиперу тульского «Арсенала», судя по улыбке, такое определение понравилось. Главный тренер Станислав Черчесов поприветствовал собравшихся: «Здорово, ребята». Ребята немного стушевались, что, после секундной паузы, не отразилось на реализации
Повышенным вниманием пользовались игроки «Локомотива» — как выяснилось, именно железнодорожникам симпатизирует большинство «музыкантов». Каждый сохранил в телефоне кадры с Гильерме, Дмитрием Тарасовым и Алексеем Миранчуком. Последнему ребята пожелали сдать все экзамены в институте. Полузащитник пообещал не оплошать и на Кубке конфедераций.
— Поддержали ребят, практически все расписались на память, — сообщил ученик мытищинской школы Максим Кротов. — Мы и сами занимаемся футболом, хотим со временем заиграть за профессионалов. Благодаря РФС мы поучаствовали во многих турнирах. Было очень здорово встретиться со сборной.
В заключение Федор Смолов и Георгий Джикия порадовали гостей подарками, вручив часть экипировки.
Спустя час после завершения встречи кортеж сборной направился в Шереметьево, откуда команда Черчесова вылетела в
Евгений БЕЛОУСОВ
из Москвы.
СБОРНАЯ ЗАСЕЛИЛАСЬ С ЧЕРНОГО ХОДА
Еще на сборах в Австрии стало понятно, что национальная команда живет в условиях почти полной приватности. Да что там — сборная специально уехала в европейскую глушь, чтобы не отвлекаться на внешний мир. Понятно, что полностью изолироваться от журналистов и болельщиков трудно, но Станислав Черчесов, видимо, использует любой шанс для достижения этой цели.
В четверг сборную ждали в Пулкове. Информация о рейсе сборной была общеизвестна, поэтому в терминале собрались болельщики и журналисты, чтобы ее встретить. Твиттер национальной команды первым сообщил о прилете, но она долго не выходила — полчаса, час… Оказалось, что сборная вышла из аэропорта через черный ход и с задней же стороны подъехала к гостинице. Опять же, команду ждали у главного входа отеля Corinthia, но она всех обхитрила. И приехала к тому же очень быстро: между прилетом и заселением в отель прошел всего час. Будем надеяться, что и на матчи у сборной есть секретный план.
Гоша ЧЕРНОВ
из
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