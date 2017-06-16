Криштиану Роналду, бывший трейдер и победители США
Эксперты «Известий» Ринат Билялетдинов, Игорь Криушенко и Пауло Барбоса — о соперниках сборной России на Кубке конфедераций — 2017.
На Кубке конфедераций ФИФА, который пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля, соперниками сборной РФ по группе А станут команды Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). Перед стартом турнира «Известия» представляют противников национальной сборной.
Сборная Новой Зеландии
Новозеландцы участвуют в Кубке конфедераций уже в четвертый раз. Три предыдущих турнира завершились для них с удручающим результатом — ни одного выхода из группы и ни одной победы (восемь поражений и одна ничья). Судя по всему, нынешнему составу будет сложно изменить печальную статистику. Главная звезда команды, защитник «Вест Хэма» Уинстон Рид пропустит Кубок конфедераций
Стоит отметить, что после перехода сборной Австралии из Океанской зоны отбора в Азиатскую, новозеландцы стали безоговорочными фаворитами Конфедерации футбола Океании. В 2016 году они выиграли очередной Кубок Океании, в серии пенальти одолев в финале сборную Папуа — Новой Гвинеи (4:2).
Тренер.
Энтони Хадсон начал свою тренерскую карьеру в 27 лет. Он работал в третьей по силе лиге США, в Уэльсе, а позднее возглавлял сборную Бахрейна. Известно, что после гибели своего отца в автокатастрофе Хадсон лечился от алкоголизма, ушел из футбола, став трейдером. Однако стоит отдать специалисту должное — он смог победить пагубную привычку и вернуться к любимому делу.
Капитан.
Крис Вуд (нападающий «Лидса»).
Лидеры.
Сэм Бротертон (защитник «Сандерленда»).
Билли Туилому (полузащитник «Марселя»).
Шейн Смелц (нападающий «Борнео»).
Игорь Криушенко (главный тренер сборной Белорусии): «Новая Зеландия исповедует классический британский стиль футбола с длинными забросами и навесами на высокорослых игроков. Команда достаточно атлетичная и физически крепкая. Из недостатков отмечу их слабую игру на стандартных положениях. В команде могу выделить нападающего Криса Вуда и вратаря Стефана Мариновича — эти футболисты запомнились мне по очному противостоянию. В целом это крепкая сборная, но думаю, что Россия одолеет Новую Зеландию с разницей в два мяча».
Сборная Португалии
Сборная Португалии — одна из ведущих команд мирового футбола. Впервые португальцы приняли участие в чемпионате мира по футболу в 1966 году, где заняли третье место, уступив англичанам в полуфинале. В следующий раз «европейские бразильцы» квалифицировались на чемпионат мира только в 1986 году, а затем в 2002-м, оба раза вылетев после групповой стадии турнира. В 2006 году золотой состав сборной во главе с Луишем Фигу занял четвертое место на мировом первенстве.
В 2016 году сборная Португалии, ведомая уже Криштиану Роналду, впервые в своей истории выиграла международный кубок. В финале Евро-2016 португальцы в дополнительное время одолели хозяев турнира французов (1:0) и получили право впервые выступить на Кубке конфедераций.
Тренер.
62-летний специалист Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. После победы на чемпионате Европы во Франции его соглашение с португальской федерацией футбола было пролонгировано до 2020 года.
Наставник португальцев начал тренерскую карьеру в 1987 году в «Эшторил-Прая», в которой он в 30 лет закончил выступать в роли футболиста. До этого Сантуш успел поработать со всеми грандами своей страны — «Спортингом», «Порту» и «Бенфикой». С 2010 года он руководил сборной Греции, откуда в 2014-м вернулся на родину, чтобы возглавить национальную команду.
Капитан.
Криштиану Роналду (нападающий «Реала»).
Лидеры.
Пепе (защитник «Реала»).
Жоау Моутиньо (полузащитник «Монако»).
Андре Силва («Милан»).
Паоло Барбоза (известный португальский футбольный агент): «Безусловно, сборная Португалии является одним из главных фаворитов Кубка конфедераций и будет бороться за первое место на этом турнире. Достоинствами сборной является подбор игроков, выступающих в ведущих клубах мира, сбалансированный сыгранный состав и высокая мотивация. Из недостатков я бы выделил усталость футболистов. Позади у них длинный и тяжелый сезон, многие ребята провели по 50 и более матчей — безусловно, это изрядно выматывает. Тот же Роналду и Пепе в начале июня играли в финале Лиги чемпионов. Что касается матча с Россией, то я думаю, будет зафиксирована ничья и обе сборные выйдут из группы».
Сборная Мексики
Мексиканцы давно считаются одной из сильнейших сборных Северной и Центральной Америки. Во многом этому способствуют крепкие футбольные традиции страны и увлекательный национальный чемпионат. В 1999 году мексиканцы даже выигрывали Кубок Конфедераций, обойдя в финале сборную Бразилии (4:3).
В 2015 году мексиканцы привычно выиграли десятый по счету титул чемпионов Золотого Кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который проходил в Канаде. А в октябре 2015-го они сразились со сборной США за право выступить на Кубке конфедераций. Матч проходил в Пасадене и собрал 95 тыс. зрителей. Сборная Мексики оказалась сильнее, в дополнительное время переиграв американцев со счетом 3:2.
Тренер.
Хуан Карлос Осорио — колумбийский специалист, чей тренерский почерк формировался в престижных европейских чемпионатах. Тренерскую лицензию Осорио получил в Англии и пять лет проработал помощником главного тренера в «Манчестер Сити».
Стоит отметить, что назначение на пост наставника сборной Мексики — серьезный вызов для любого тренера. За последние семь лет в команде сменилось семь специалистов.
Капитан.
Рафаэль Маркес (защитник, «Атлас»).
Лидеры.
Хавьер Эрнандес (нападающий «Байера»).
Карлос Вела (нападающий «Реал Сосьедада»).
Джовани Дос Сантос (полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси»).
Ринат Билялетдинов (заслуженный тренер России): «Сборная Мексики — крепкая и интересная команда со своим уникальным стилем игры. Мне импонируют эти ребята, у них в команде достаточно звезд добротного уровня. Команда играет в быстрый и интересный футбол, привлекательный для зрителя. Их противостояние с Россией будет главным в нашей группе. Думаю, что именно с мексиканцами мы поборемся за выход в полуфинал турнира».
Добавим, что в группе В на предстоящем Кубке конфедераций сыграют сборные Австралии, Германии, Камеруна и Чили.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter