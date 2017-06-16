Равшан Ирматов: Лучше потерять минуту, чтобы ошибку не обсуждали десятилетиями
Известный узбекский арбитр будет работать на турнире в качестве видеоарбитра. Он рассказал журналистам, что входит в его обязанности, и выразил уверенность, что новая система успешно пройдет тестирование и будет использоваться на ЧМ-2018.
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— Футбол стал настолько динамичным, что рефери не всегда успевают принять правильные решения, не успевают занять верную позицию. Возникают моменты, связанные с назначением пенальти, с грубыми фолами, которые судьи не видят и не дают красные карточки. Видеоассистенты очень нужны футболу, чтобы команды не страдали от ошибок арбитров, — отметил Ирматов. — Конечно, видеорефери не может вмешиваться в каждый эпизод, но я думаю, что эта система нужна.
— Изначально противники видеоповторов говорили, что их применение сильно замедлит игру. Это не так?
— Cегодня наш приоритет — аккуратность. Она важнее, чем время. На разбор уйдет максимум минута, но если мы пропустим
— Нет опасности, что главный судья расслабится, получив такого помощника?
— Это зависит от конкретного человека. Если в мою бригаду войдет видеорефери, ни в коем случае не расслаблюсь. Постараюсь увидеть все сам.
— Психологическое давление на судей снизится?
— Конечно! На больших турнирах цена ошибки высока, судья постоянно находится под давлением.
— В вашей карьере случались ошибки, которые снятся ночами?
— Ошибки есть в каждом матче. Мы анализируем их. Главное, не ошибаться так, чтобы это влияло на ход матча и целого турнира.
— Арбитров мучает совесть?
— Дело не в совести. Она никогда не покидает нас. Просто есть человеческий фактор. Можно не увидеть момент. Вы видели, как мы тренируемся.
— Сейчас система видеоарбитров только тестируется. Как вы думаете, ее применят на ЧМ-2018?
— Система очень хорошая! Об этом много раз говорили — она поможет футболу стать более прозрачным. Позволит сделать так, чтобы болельщики и игроки не страдали от того, что судьи просто
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