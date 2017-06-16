Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30089548/
16 июня 2017, 0:22 | Спорт-Экспресс

Равшан Ирматов: Лучше потерять минуту, чтобы ошибку не обсуждали десятилетиями

Известный узбекский арбитр будет работать на турнире в качестве видеоарбитра. Он рассказал журналистам, что входит в его обязанности, и выразил уверенность, что новая система успешно пройдет тестирование и будет использоваться на ЧМ-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— Футбол стал настолько динамичным, что рефери не всегда успевают принять правильные решения, не успевают занять верную позицию. Возникают моменты, связанные с назначением пенальти, с грубыми фолами, которые судьи не видят и не дают красные карточки. Видеоассистенты очень нужны футболу, чтобы команды не страдали от ошибок арбитров, — отметил Ирматов. — Конечно, видеорефери не может вмешиваться в каждый эпизод, но я думаю, что эта система нужна.

— Изначально противники видеоповторов говорили, что их применение сильно замедлит игру. Это не так?

— Cегодня наш приоритет — аккуратность. Она важнее, чем время. На разбор уйдет максимум минута, но если мы пропустим какую-то результативную ошибку, то люди будут говорить о ней десятилетиями. Перед нами не стоит задачи полностью исключить все ошибки. Мелкие погрешности останутся, человеческий фактор никуда не денется. Главное — избежать больших ошибок, связанных с пенальти, удалениями, фиксацией голов. Именно на это направлено внимание видеоарбитров.

— Нет опасности, что главный судья расслабится, получив такого помощника?

— Это зависит от конкретного человека. Если в мою бригаду войдет видеорефери, ни в коем случае не расслаблюсь. Постараюсь увидеть все сам.

— Психологическое давление на судей снизится?

— Конечно! На больших турнирах цена ошибки высока, судья постоянно находится под давлением. Из-за скованности можно ошибаться еще больше. Думаю, с появлением видеоассистента арбитры раскрепостятся, станут лучше делать свою работу.

— В вашей карьере случались ошибки, которые снятся ночами?

— Ошибки есть в каждом матче. Мы анализируем их. Главное, не ошибаться так, чтобы это влияло на ход матча и целого турнира.

— Арбитров мучает совесть?

— Дело не в совести. Она никогда не покидает нас. Просто есть человеческий фактор. Можно не увидеть момент. Вы видели, как мы тренируемся. По-моему, даже футболисты не готовятся к матчам так тщательно.

— Сейчас система видеоарбитров только тестируется. Как вы думаете, ее применят на ЧМ-2018?

— Система очень хорошая! Об этом много раз говорили — она поможет футболу стать более прозрачным. Позволит сделать так, чтобы болельщики и игроки не страдали от того, что судьи просто чего-то не увидели.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
15 июня

Российская модель поможет "Зениту" приобрести Хамеса

Смолов попробует уехать в Европу

Опубликовано единственное видео реального боя Брюса Ли
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?