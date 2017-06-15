Владимир Путин: Болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной
В четверг состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». «СЭ» публикует цитаты Президента России, связанные со спортом.
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О СТАДИОНЕ В КАЛИНИНГРАДЕ К ЧМ-2018
— Первоначально нам показалось, что предъявленный ценник слишком завышен, но понятно, руководство Калининграда и Калининградской области хотело отстроить не только стадион, но и всю прилегающую инфраструктуру: отстроить целый новый городок, целый микрорайон, — но в конечном итоге договорились и о ценах на сам стадион. Идет все, насколько я понимаю, в графике.
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АРЕН ЧМ-2018
— Я надеюсь, что мы уже никогда не допустим ситуации, при которой стадионы превращались в вещевые рынки. Наоборот, даже в Москве всё возвращается на круги своя. Слава богу, спортивные сооружения используются уже в основном по прямому назначению. Но и
О ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ
— Мне не хочется здесь метать гром и молнии и
ДИАЛОГ С ГАЗЗАЕВЫМ
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин пообщался с заслуженным тренером России Валерием Газзаевым.
Путин: — Можно мне задать один
Газзаев: — … Я хотел сказать, что в преддверии чемпионата мира Российский футбольный союз заявил, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить следующую цель — популяризация футбола вне зависимости от результатов национальной сборной. Мне кажется, если мы такие задачи будем ставить, то, конечно, Владимир Владимирович, мы ничего не добьёмся. Более того, это домашний чемпионат мира, и я считаю, что мы здесь должны показать максимальный результат. И конечно, тут было сказано, мне хочется, чтобы Вы повлияли на этот результат, особенно на сборную. И, как Ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира?
Путин: — Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мячик перекинули на мою сторону.
Газзаев: — А я могу вам честно сказать: у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
Путин: — Спасибо вам. Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал
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