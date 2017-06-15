Владимир Путин: Болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной

О СТАДИОНЕ В КАЛИНИНГРАДЕ К ЧМ-2018

— Первоначально нам показалось, что предъявленный ценник слишком завышен, но понятно, руководство Калининграда и Калининградской области хотело отстроить не только стадион, но и всю прилегающую инфраструктуру: отстроить целый новый городок, целый микрорайон, — но в конечном итоге договорились и о ценах на сам стадион. Идет все, насколько я понимаю, в графике.

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АРЕН ЧМ-2018

— Я надеюсь, что мы уже никогда не допустим ситуации, при которой стадионы превращались в вещевые рынки. Наоборот, даже в Москве всё возвращается на круги своя. Слава богу, спортивные сооружения используются уже в основном по прямому назначению. Но и самое-то главное, что мы будем развивать, в конце концов, футбол. Надеюсь, что наши спортсмены тоже будут демонстрировать хорошее качество игры, чего от них все и ожидают.

О ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

— Мне не хочется здесь метать гром и молнии и как-то критиканством заниматься, хотя, конечно, болельщики и любители российского футбола ждут лучших результатов от нашей национальной сборной. Когда я разговариваю со специалистами, причём мирового, международного класса и уровня, и спрашиваю: «Будут играть наши спортсмены или нет?» Они мне говорят: «Нет». Я говорю: «Почему это?» — «А вот потому что…» И дальше ответ: «Слишком много легионеров и слишком мало вы уделяете внимания вопросам подготовки смены». То есть очень мало уделяется внимания вопросам развития детского и юношеского футбола. Правда, есть и позитивные тенденции. Вот недавно в Краснодаре я побывал, господин Галицкий проводит большую работу, это частный проект, и стадион построил, как вы знаете, и целую футбольную школу создал. Замечательные мальчишки там занимаются, не только в футбол играют, ещё там организована и шахматная школа. Все крупные клубы сейчас уже создали эту систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. И если это будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная, радующая болельщиков своими результатами национальная сборная.

ДИАЛОГ С ГАЗЗАЕВЫМ

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин пообщался с заслуженным тренером России Валерием Газзаевым.

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Путин: — Можно мне задать один блиц-вопрос? Я вижу Газзаева напротив. Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы играть в футбол или нет?

Газзаев: — … Я хотел сказать, что в преддверии чемпионата мира Российский футбольный союз заявил, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл поставить следующую цель — популяризация футбола вне зависимости от результатов национальной сборной. Мне кажется, если мы такие задачи будем ставить, то, конечно, Владимир Владимирович, мы ничего не добьёмся. Более того, это домашний чемпионат мира, и я считаю, что мы здесь должны показать максимальный результат. И конечно, тут было сказано, мне хочется, чтобы Вы повлияли на этот результат, особенно на сборную. И, как Ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира?

Путин: — Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мячик перекинули на мою сторону.

Газзаев: — А я могу вам честно сказать: у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.