Футболисту сборной Мексики после тренировки в Казани подарили тюбетейку

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Сборная Мексики прибыла в Казань во вторник для участия в Кубке конфедераций. «Мы еще не успели посмотреть Казань, но из того, что увидели, уже можно сказать, что это очень красивый город», — сказал футболист. После этого корреспондентка подарила ему тюбетейку — головной убор тюркских народов, распространенный в Казани.

Сальседо добавил, что команда воодушевлена предстоящими играми. «Мы все очень мотивированы на победу», — добавил он.

Сборная Мексики сыграет на групповом этапе Кубка конфедераций 18 июня с командой Португалии («Казань- Арена»), 21 июня со сборной Новой Зеландии («Фишт», Сочи), 24 июня с командой России («Казань-Арена»).

Мексиканцы в седьмой раз примут участие в Кубке конфедераций. На этом турнире сборная Мексики — единственная команда, которой удавалось выигрывать трофей: она победила на домашнем турнире в 1999 году.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.