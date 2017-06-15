«Иностранцам нечего делать в сборной России»
Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с «Газетой.Ru» своими симпатиями на предстоящем Кубке конфедераций — 2017, рассказал, чего ждет от сборной России, а также назвал фаворита турнира.
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— 17 июня матчем сборной России против Новой Зеландии стартует Кубок конфедераций. Интересен ли вам этот турнир и будете ли вы смотреть матчи?
— Интересно, конечно, мы уже соскучились по футболу, тем более, что к нам приедут такие команды, которые являются победителями своих континентов.
Будет очень интересно посмотреть на нашу команду на фоне этих сборных, что мы представляем из себя на данный момент и каковы наши перспективы на чемпионат мира.
Так что матчи, конечно, буду смотреть обязательно.
— То есть Кубок конфедераций для сборной России будет носить втягивающий характер?
— Не сказал бы. Это турнир, который проводится регулярно, и сборные, которые примут участие в этих соревнованиях, будут стараться победить.
Повторюсь, это очень интересный международный турнир, который в России еще ни разу не проводился.
Во всяком случае, я ожидаю интересного футбола и интересных матчей.
— Что для вас будет наиболее интересным на Кубке конфедераций? Может, конкретные персоны?
— Персоны, которые приедут, хорошо нам знакомы.
Покажут ли они свои лучшие игры, мы обязательно увидим, но наверняка появятся и
В целом ожидаю интересного футбола. Такого, знаете, чтобы не мучиться перед телевизором, регулярно засыпая, а смотреть игру, которая бы захватывала, чтобы после финального свистка еще
— Как вы оцениваете перспективы сборной России на этом турнире?
— Даже не знаю, чего ожидать от сборной России. Ожидать можно чего угодно.
Мы же прекрасно понимаем, что приезжают команды, которые в своих регионах выиграли. У Португалии соперники были не слабее, тем не менее они все равно выиграли. В Россию приедут команды, в которых собраны звездные футболисты. Будет очень интересно на их фоне посмотреть, что мы из себя представляем и что нам нужно делать даже не к чемпионату мира.
Я бы заглянул еще дальше — что нам нужно делать с детским футболом для того, чтобы у нас вырастали вот такие футболисты.
— В последнее время регулярно идут дожди. Могут ли погодные условия внести свои коррективы в игру сборной России и не станет ли для нее это дополнительным подспорьем с учетом того факта, что мяч по мокрому газону катится быстрее?
— Считаю, что, наоборот, дождь будет не на руку российской сборной, потому что в последнее время очень выросло индивидуальное мастерство футболистов, и если мы посмотрим на Англию, то там дождь вообще все время идет, а футбол там динамичный. При этом футболисты выполняют акцентированные передачи, а их партнеры первым же касанием мяч принимают, обрабатывают. Вот в этом мы значительно отстаем от многих команд.
— Какой результат российской сборной для вас будет положительным?
— Для меня положительный результат — если сборная России будет бороться на равных в каждой игре.
— То есть важен не столько результат, сколько общие впечатления?
— Почему? Результат тоже важен. В футболе, конечно, можно выиграть случайно один раз, но на таком уровне это вряд ли получится. Хотелось бы видеть от сборной России целостную командную игру, чтобы не было
— Если рассматривать Кубко конфедераций через призму грядущего чемпионата мира, нельзя не заметить, что россияне выступят на турнире без ряда лидеров — Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Артема Дзюбы, Романа Зобнина. Станет ли это оправданием в случае неудачи?
— Нет. В каждой команде есть потери. Нет ни одной сборной, где все игроки были бы собраны вместе и никто не был травмирован. Надо выходить на поле тем составом, который есть, или тогда вообще не выходить. Думаю, что для появившихся в составе игроков это отличный шанс зарекомендовать себя.
Что касается Фернандеса, еще большой вопрос, насколько это опытный игрок и вообще нужен ли он сборной.
Я считаю, что иностранцам в сборной России нечего делать.
— При этом Фернадес считается многими лучшим правым защитником чемпионата России. Вы не согласны с такой оценкой или для вас принципиальна его «бразильскость»?
— Мы можем разделить действия защитника на две фазы — оборонительные действия и атакующие.
У нас есть Смольников, который ничем не хуже. С точно таким же рвением он идет вперед и так же ошибается при оборонительных действиях.
— А вы помните после Дмитрия Хлестова цепкого правого защитника в сборной России?
— Дмитрий Сенников был цепким защитником. Но проблема, понимаете, вот в чем.
У нас нет игроков, которые бы играли в ведущих европейских чемпионатах.
Поэтому, сейчас мы не можем говорить о том, что
— Кому из тройки фаворитов — Германия, Португалия, Чили — вы симпатизируете в большей степени и почему?
— Наверное, Германии. Потому что они чемпионы мира.
Эта команда очень хорошо укомплектована, там играют сильные футболисты. Плеяда игроков, которая составляет сейчас костяк сборной — ребята примерного одного возраста. Это выходцы из знаменитой программы, которая была разработана,
— У Германии самый молодой состав на турнире со средним возрастом менее 25 лет. Скажется ли молодость на итоговом результате?
— Ребята однозначно получат неоценимый опыт, а если при этом они еще и выиграют, это будет здорово для Германии.
— Вы ожидаете
— Конечно, и даже не часть! Я думаю, что будет львиная доля этих футболистов.
— Криштиану Роналду за последний год выиграл все, что можно, включая две Лиги чемпионов и чемпионат Европы. Следует ли ждать от него максимума на Кубке конфедераций?
— Мое мнение, что Роналду последние два года является сильнейшим футболистом в мире. Но в сборной Португалии он играет не так ярко, как в «Реале», или еще раньше в «Манчестере». Может быть, это связано с уровнем сборной, но я считаю, что лучшие свои игры он проводит в клубе.
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