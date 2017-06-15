«Иностранцам нечего делать в сборной России»

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— 17 июня матчем сборной России против Новой Зеландии стартует Кубок конфедераций. Интересен ли вам этот турнир и будете ли вы смотреть матчи?

— Интересно, конечно, мы уже соскучились по футболу, тем более, что к нам приедут такие команды, которые являются победителями своих континентов.

Будет очень интересно посмотреть на нашу команду на фоне этих сборных, что мы представляем из себя на данный момент и каковы наши перспективы на чемпионат мира.

Так что матчи, конечно, буду смотреть обязательно.

— То есть Кубок конфедераций для сборной России будет носить втягивающий характер?

— Не сказал бы. Это турнир, который проводится регулярно, и сборные, которые примут участие в этих соревнованиях, будут стараться победить. Все-таки от этих игр, в том числе, будут зависеть дальнейшие рейтинги команд. Также не стоит забывать, что за сборные играют спортсмены, которые не хотят проигрывать.

Повторюсь, это очень интересный международный турнир, который в России еще ни разу не проводился.

Во всяком случае, я ожидаю интересного футбола и интересных матчей.

— Что для вас будет наиболее интересным на Кубке конфедераций? Может, конкретные персоны?

— Персоны, которые приедут, хорошо нам знакомы.

Покажут ли они свои лучшие игры, мы обязательно увидим, но наверняка появятся и какие-то новые звездочки.

В целом ожидаю интересного футбола. Такого, знаете, чтобы не мучиться перед телевизором, регулярно засыпая, а смотреть игру, которая бы захватывала, чтобы после финального свистка еще какое-то время находиться, как говорится, в возбужденном состоянии. Хотелось бы увидеть такие матчи и на Кубке конфедераций.

— Как вы оцениваете перспективы сборной России на этом турнире?

— Даже не знаю, чего ожидать от сборной России. Ожидать можно чего угодно.

Мы же прекрасно понимаем, что приезжают команды, которые в своих регионах выиграли. У Португалии соперники были не слабее, тем не менее они все равно выиграли. В Россию приедут команды, в которых собраны звездные футболисты. Будет очень интересно на их фоне посмотреть, что мы из себя представляем и что нам нужно делать даже не к чемпионату мира.

Я бы заглянул еще дальше — что нам нужно делать с детским футболом для того, чтобы у нас вырастали вот такие футболисты.

— В последнее время регулярно идут дожди. Могут ли погодные условия внести свои коррективы в игру сборной России и не станет ли для нее это дополнительным подспорьем с учетом того факта, что мяч по мокрому газону катится быстрее?

— Считаю, что, наоборот, дождь будет не на руку российской сборной, потому что в последнее время очень выросло индивидуальное мастерство футболистов, и если мы посмотрим на Англию, то там дождь вообще все время идет, а футбол там динамичный. При этом футболисты выполняют акцентированные передачи, а их партнеры первым же касанием мяч принимают, обрабатывают. Вот в этом мы значительно отстаем от многих команд.

— Какой результат российской сборной для вас будет положительным?

— Для меня положительный результат — если сборная России будет бороться на равных в каждой игре.

— То есть важен не столько результат, сколько общие впечатления?

— Почему? Результат тоже важен. В футболе, конечно, можно выиграть случайно один раз, но на таком уровне это вряд ли получится. Хотелось бы видеть от сборной России целостную командную игру, чтобы не было каких-то грубых ошибок и просчетов. Чтобы команда представляла собой монолитный коллектив, который способен при каких-то тактических вариациях тренера добиваться результата.

— Если рассматривать Кубко конфедераций через призму грядущего чемпионата мира, нельзя не заметить, что россияне выступят на турнире без ряда лидеров — Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Артема Дзюбы, Романа Зобнина. Станет ли это оправданием в случае неудачи?

— Нет. В каждой команде есть потери. Нет ни одной сборной, где все игроки были бы собраны вместе и никто не был травмирован. Надо выходить на поле тем составом, который есть, или тогда вообще не выходить. Думаю, что для появившихся в составе игроков это отличный шанс зарекомендовать себя.

Что касается Фернандеса, еще большой вопрос, насколько это опытный игрок и вообще нужен ли он сборной.

Я считаю, что иностранцам в сборной России нечего делать.

— При этом Фернадес считается многими лучшим правым защитником чемпионата России. Вы не согласны с такой оценкой или для вас принципиальна его «бразильскость»?

— Мы можем разделить действия защитника на две фазы — оборонительные действия и атакующие.

У нас есть Смольников, который ничем не хуже. С точно таким же рвением он идет вперед и так же ошибается при оборонительных действиях.

Все-таки именно от защитника я, как и многие специалисты, хотел бы видеть, в первую очередь, надежность на своей позиции.

— А вы помните после Дмитрия Хлестова цепкого правого защитника в сборной России?

— Дмитрий Сенников был цепким защитником. Но проблема, понимаете, вот в чем.

У нас нет игроков, которые бы играли в ведущих европейских чемпионатах.

Поэтому, сейчас мы не можем говорить о том, что кто-то выделяется. У нас — ровная команда.

— Кому из тройки фаворитов — Германия, Португалия, Чили — вы симпатизируете в большей степени и почему?

— Наверное, Германии. Потому что они чемпионы мира.

Эта команда очень хорошо укомплектована, там играют сильные футболисты. Плеяда игроков, которая составляет сейчас костяк сборной — ребята примерного одного возраста. Это выходцы из знаменитой программы, которая была разработана, по-моему, в 2001 году. Футболисты играют в ведущих клубах, сборная Германии показывает хороший и интересный футбол. На второе место поставлю чилийцев — с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем команда представляет собой очень интересный коллектив.

— У Германии самый молодой состав на турнире со средним возрастом менее 25 лет. Скажется ли молодость на итоговом результате?

— Ребята однозначно получат неоценимый опыт, а если при этом они еще и выиграют, это будет здорово для Германии.

— Вы ожидаете кого-то из этого состава на чемпионате мира в следующем году?

— Конечно, и даже не часть! Я думаю, что будет львиная доля этих футболистов.

— Криштиану Роналду за последний год выиграл все, что можно, включая две Лиги чемпионов и чемпионат Европы. Следует ли ждать от него максимума на Кубке конфедераций?

— Мое мнение, что Роналду последние два года является сильнейшим футболистом в мире. Но в сборной Португалии он играет не так ярко, как в «Реале», или еще раньше в «Манчестере». Может быть, это связано с уровнем сборной, но я считаю, что лучшие свои игры он проводит в клубе.