Акинфеев назвал самого яркого футболиста, с которым играл в сборной России

«Ощущаю ли себя лидером сборной России? Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это — не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.

В чём должны проявляться лидерские качества в сборной? Прежде всего — в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все — каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.