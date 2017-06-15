Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном

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Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил ещё в конце апреля в «Манчестер Сити», имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.

Сборная Чили сыграет в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций с командой Камеруна в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встреча запланирована на 18 июня.