Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Камеруна. Об этом сообщается на официальном сайте футбольной федерации Чили.
Сегодня Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил ещё в конце апреля в «Манчестер Сити», имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.
Сборная Чили сыграет в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций с командой Камеруна в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встреча запланирована на 18 июня.
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