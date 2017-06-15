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https://sport.mail.ru/football2017/news/30088793/
15 июня 2017, 21:56 | Спорт-Экспресс

Лено заговорил по-русски, Лев ушел по-английски

Прилетевшие днем в Сочи футболисты бундестим отдыхать не стали — уже через час после заселения в отель игроки отправились на первую тренировку. Она состоялась на запасном поле «Фишта».

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А там футболистов уже ждали юные местные футболисты. Что интересно — все в майках немецкой сборной. А учитывая еще и большое число представителей немецких СМИ, временами казалось, что попал не на тренировку сборной Германии в Сочи, а на мероприятия фан-клуба команды Йоахима Лева где-нибудь в Мюнхене.

Неожиданности на этом не закончились — оказалось, что с немцами можно поговорить по-русски. Вратарь Бернд Лено понимает наш язык, поскольку является выходцем из семьи российских немцев, переехавших в 1989-м году в Германию из Анапы. Вратарь неохотно заговорил по-русски, пришлось уговаривать.

— Бернд, мы знаем, что вы говорите по-русски.

— (Смеется). Чуть-чуть!

— Как вам Россия?

— Мне здесь нравится!

— Стоит вас ждать в основном составе на матч с Австралией?

— Не знаю, буду ли вообще играть на Кубке конфедераций.

Состав сборной Германии — весьма сложный ребус, разгадать который непросто. В матчах, предшествующих турниру, Лев практически полностью ротировал стартовый состав, не меняя лишь атакующую тройку Вагнер — Дракслер — Штиндль и в играх с Данией, и с Сан-Марино оставалась неизменной. Это и неудивительно. Для сборной Германии турнир в России — прежде всего возможность проверить на прочность дебютантов и подготовить команду к ЧМ-2018. Только три футболиста этого состава участвовали в прошлом чемпионате мира — Гинтер, Дракслер и Мустафи.

Именно Дракслер первым вышел на тренировку. Вместе с Хектором они отрабатывали длинные передачи, когда на поле под аплодисменты и радостные возгласы трибун появились остальные игроки. К слову, зрителям разрешили посмотреть тренировку полностью. После разминки футболисты поработали над ударами по воротам, затем разбились на три группы и играли в «квадратах».

А пока с футболистов сходил первый российский пот, Йоахим Лев вместе со своими помощниками — Мирославом Клозе и Оливером Бирхоффом — устроили что-то вроде селфи-сессии. Футболисты же вскоре последовали их примеру, подойдя к фанатам прямо во время тренировки. Лев, видимо, поняв, что настала минута славы игроков, тут же развернулся спиной к трибунам и ушел, даже не попрощавшись.

Ярослав СУСОВ из Сочи.
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