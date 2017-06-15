Лено заговорил по-русски, Лев ушел по-английски

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

А там футболистов уже ждали юные местные футболисты. Что интересно — все в майках немецкой сборной. А учитывая еще и большое число представителей немецких СМИ, временами казалось, что попал не на тренировку сборной Германии в Сочи, а на мероприятия фан-клуба команды Йоахима Лева где-нибудь в Мюнхене.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка сборной Германии. А на трибунах русские дети в футболах с надписью кириллицей: "Ди Манншафт" <a href="https://t.co/mldKt6QVT0">pic.twitter.com/mldKt6QVT0</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875355994553020418">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Неожиданности на этом не закончились — оказалось, что с немцами можно поговорить по-русски. Вратарь Бернд Лено понимает наш язык, поскольку является выходцем из семьи российских немцев, переехавших в 1989-м году в Германию из Анапы. Вратарь неохотно заговорил по-русски, пришлось уговаривать.

— Бернд, мы знаем, что вы говорите по-русски.

— (Смеется). Чуть-чуть!

— Как вам Россия?

— Мне здесь нравится!

— Стоит вас ждать в основном составе на матч с Австралией?

— Не знаю, буду ли вообще играть на Кубке конфедераций.

Состав сборной Германии — весьма сложный ребус, разгадать который непросто. В матчах, предшествующих турниру, Лев практически полностью ротировал стартовый состав, не меняя лишь атакующую тройку Вагнер — Дракслер — Штиндль и в играх с Данией, и с Сан-Марино оставалась неизменной. Это и неудивительно. Для сборной Германии турнир в России — прежде всего возможность проверить на прочность дебютантов и подготовить команду к ЧМ-2018. Только три футболиста этого состава участвовали в прошлом чемпионате мира — Гинтер, Дракслер и Мустафи.

Именно Дракслер первым вышел на тренировку. Вместе с Хектором они отрабатывали длинные передачи, когда на поле под аплодисменты и радостные возгласы трибун появились остальные игроки. К слову, зрителям разрешили посмотреть тренировку полностью. После разминки футболисты поработали над ударами по воротам, затем разбились на три группы и играли в «квадратах».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игроки сборной Германии раздают автографы прямо во время тренировки <a href="https://t.co/5OkVdxG8D7">pic.twitter.com/5OkVdxG8D7</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875372311460925441">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А пока с футболистов сходил первый российский пот, Йоахим Лев вместе со своими помощниками — Мирославом Клозе и Оливером Бирхоффом — устроили что-то вроде селфи-сессии. Футболисты же вскоре последовали их примеру, подойдя к фанатам прямо во время тренировки. Лев, видимо, поняв, что настала минута славы игроков, тут же развернулся спиной к трибунам и ушел, даже не попрощавшись.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лев и Клозе с болельщиками <a href="https://t.co/cyRh7pejys">pic.twitter.com/cyRh7pejys</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875361704225513473">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ярослав СУСОВ из Сочи.