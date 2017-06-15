Лено заговорил по-русски, Лев ушел по-английски
Прилетевшие днем в Сочи футболисты бундестим отдыхать не стали — уже через час после заселения в отель игроки отправились на первую тренировку. Она состоялась на запасном поле «Фишта».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
А там футболистов уже ждали юные местные футболисты. Что интересно — все в майках немецкой сборной. А учитывая еще и большое число представителей немецких СМИ, временами казалось, что попал не на тренировку сборной Германии в Сочи, а на мероприятия
Неожиданности на этом не закончились — оказалось, что с немцами можно поговорить
— Бернд, мы знаем, что вы говорите
— (Смеется).
— Как вам Россия?
— Мне здесь нравится!
— Стоит вас ждать в основном составе на матч с Австралией?
— Не знаю, буду ли вообще играть на Кубке конфедераций.
Состав сборной Германии — весьма сложный ребус, разгадать который непросто. В матчах, предшествующих турниру, Лев практически полностью ротировал стартовый состав, не меняя лишь атакующую тройку Вагнер — Дракслер — Штиндль и в играх с Данией, и с
Именно Дракслер первым вышел на тренировку. Вместе с Хектором они отрабатывали длинные передачи, когда на поле под аплодисменты и радостные возгласы трибун появились остальные игроки. К слову, зрителям разрешили посмотреть тренировку полностью. После разминки футболисты поработали над ударами по воротам, затем разбились на три группы и играли в «квадратах».
А пока с футболистов сходил первый российский пот, Йоахим Лев вместе со своими помощниками — Мирославом Клозе и Оливером Бирхоффом — устроили
Ярослав СУСОВ из Сочи.
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