Автор граффити с изображением Роналду в Казани: Это была идея мэра города
Автор граффити с изображением нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на одном из зданий Казани сообщил, что идея его творения принадлежит мэру города Ильсуру Метшину.
Граффити появилось на доме во внутреннем дворе отеля, в который поселились португальские футболисты в преддверии стартовой игры Кубка конфедераций.
«Это была идея мэра Казани. Он посетил эту территорию, и ему не понравилось невзрачное здание, на которое выходят окна отеля сборной Португалии. Я не любитель футбола, но знаю знаменитого Роналду и последние новости о нём», — сообщил автор граффити.
На групповой стадии турнира сборная Португалии сыграет с командами Мексики (18 июня в Казани), России (21 июня в Москве) и Новой Зеландии (24 июня в Санкт-Петербурге).
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