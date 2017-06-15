Автор граффити с изображением Роналду в Казани: Это была идея мэра города

Граффити появилось на доме во внутреннем дворе отеля, в который поселились португальские футболисты в преддверии стартовой игры Кубка конфедераций.

«Это была идея мэра Казани. Он посетил эту территорию, и ему не понравилось невзрачное здание, на которое выходят окна отеля сборной Португалии. Я не любитель футбола, но знаю знаменитого Роналду и последние новости о нём», — сообщил автор граффити.

На групповой стадии турнира сборная Португалии сыграет с командами Мексики (18 июня в Казани), России (21 июня в Москве) и Новой Зеландии (24 июня в Санкт-Петербурге).

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