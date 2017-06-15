Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Австралии и Новой Зеландии, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций по футболу, прибыли в Санкт- Петербург, где 17 июня новозеландцы сыграют первый матч со сборной России. Об этом сообщили ТАСС в судоходной компании Moby SPL, паром которой доставил группы болельщиков из Хельсинки в северную столицу.
Чтобы попасть на игры Кубка в Петербург, они преодолели почти 15 тысяч километров с перелетом в Европу и пересадкой на паром.
«Интерес зарубежных болельщиков к посещению матчей Кубка конфедераций в
«Болельщики прибывают в Россию, используя предоставленное пассажирам круизных судов право безвизового въезда на 72 часа, они посещают Петербург и Москву и включают в свою программу посещение матчей», — пояснил он.
Эта работа продолжится и в 2018 году, когда Россия будет принимать чемпионат мира. «Мы уже работаем с английским, китайским и финским рынками, в скором времени планируем начать продажи на испанском и итальянском, — отметил Котенев. — Спрос будет зависеть от количества билетов, уровня обеспечения безопасности, других факторов».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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