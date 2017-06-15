Болельщики из Австралии и Новой Зеландии прибыли в Петербург на Кубок конфедераций

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Чтобы попасть на игры Кубка в Петербург, они преодолели почти 15 тысяч километров с перелетом в Европу и пересадкой на паром.

«Интерес зарубежных болельщиков к посещению матчей Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге очень высок, — сказал директор компании Сергей Котенев. — С февраля наша компания продавала туристические пакеты, включавшие круизы в Петербург с посещением матчей, всего продано более 300 пакетов, и сегодня наш паром доставил первых болельщиков, группы из Австралии и Новой Зеландии».

«Болельщики прибывают в Россию, используя предоставленное пассажирам круизных судов право безвизового въезда на 72 часа, они посещают Петербург и Москву и включают в свою программу посещение матчей», — пояснил он.

Эта работа продолжится и в 2018 году, когда Россия будет принимать чемпионат мира. «Мы уже работаем с английским, китайским и финским рынками, в скором времени планируем начать продажи на испанском и итальянском, — отметил Котенев. — Спрос будет зависеть от количества билетов, уровня обеспечения безопасности, других факторов».