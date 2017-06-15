Три вратаря ФК «Строгино» приняли участие в тренировке сборной Чили

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В тренировке сборной Чили участвовали Никита Копылов, Никита Решетняк и Богдан Бараков. Занятие проходило в Москве на стадионе ФК «Строгино».