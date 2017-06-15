Три вратаря ФК «Строгино» приняли участие в тренировке сборной Чили
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Три вратаря молодежной команды футбольного клуба «Строгино» в четверг были привлечены к тренировке сборной Чили в Москве. Об этом ТАСС рассказали в
пресс-службе чилийской команды.
В тренировке сборной Чили участвовали Никита Копылов, Никита Решетняк и Богдан Бараков. Занятие проходило в Москве на стадионе ФК «Строгино».
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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