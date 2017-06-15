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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30088603/
15 июня 2017, 21:19 | ТАСС

Три вратаря ФК «Строгино» приняли участие в тренировке сборной Чили

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Три вратаря молодежной команды футбольного клуба «Строгино» в четверг были привлечены к тренировке сборной Чили в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе чилийской команды.

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© ИТАР-ТАСС

В тренировке сборной Чили участвовали Никита Копылов, Никита Решетняк и Богдан Бараков. Занятие проходило в Москве на стадионе ФК «Строгино».

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе Б с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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