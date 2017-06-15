Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017

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«ТАКОЙ ТУРНИР БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ»

Все, перестаньте петь сборной дифирамбы. Хватит. Осталось полтора дня до старта Кубка конфедераций, и мы — болельщики и журналисты — заряжены на этот турнир как никогда: Россия же принимает участие в нем впервые. Надеюсь, национальная команда заряжена больше нашего.

Предлагаю не пропесочивать тему газона «Крестовского», не вспоминать о «Зените», не жалеть Артема Дзюбу. Давайте сконцентрируемся на задаче, которую игроки и тренерский штаб поставили перед собой сами, — победить в Кубке конфедераций.

— Команда провела хороший тренировочный сбор и готова к старту Кубка конфедераций. Все ребята ждут начала турнира и ставят перед собой только самые высокие цели. Все довольны тем, как команда провела два контрольных матча. Что для меня значит Кубок конфедераций? Это прежде всего турнир, который нужно выиграть, — излучал уверенность полузащитник Дмитрий Тарасов.

В плане календаря нам, конечно, несказанно повезло. Явные лидеры квартета А — Португалия и Мексика — уверен, выжмут друг из друга почти все соки в первом туре, ибо победа в данной игре изначально заложит основательный фундамент для выхода в плей-офф. России же следует воспользоваться ситуацией и на классе, а я верю в его наличие, разобраться с пресными новозеландцами. Тем более, дальше мы померимся силами с чемпионами Европы, которые, между прочим, будут отдыхать на день меньше, чем наши.

— Мы прошли хорошую подготовку, но о ее плодах можно будет говорить только после официальных матчей. Мы провели две контрольные игры на неплохом уровне, настроение у всех ребят отличное, все хотят показать себя на домашнем турнире. Такой большой турнир бывает у футболистов один раз в жизни, лично я жду от него побольше позитивных эмоций и побед, — настроен на позитив Игорь Смольников.

«ПРИСУТСТВИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ — НЕ ПРОБЛЕМА»

Защитник «Зенита», кстати, один из немногих, для кого встреча с новозеландцами фактически будет домашней. И пусть он показал себя в последних матчах не лучшим образом (футболист явно не в лучшей форме), разогреваться перед Мексикой и Португалией на Новой Зеландии — большая удача.

Кстати, тот же Смольников уверен, что вести нашу сборную к победе будут не только выросшие в полноценных звезд РФПЛ Смолов и Глушаков, но и полузащитник ЦСКА Головин, которым, вроде как, интересуется «Арсенал». Лондонский.

— Александр — один из лучших игроков нашей команды. Я считаю, что у него есть все качества, чтобы в будущем выступать в сильном европейском клубе. Надеюсь, что на Кубке конфедераций он покажет свои лучшие качества, — сказал Смольников.

Думаю, на это надеются не только в России, но и за ее пределами. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер должен приехать на Кубок конфедераций, и если у Головина получится положить пару голов в ворота соперников, продемонстрировать навык мелкого и, что важного, умного и быстрого паса — шанс перебраться в Лондон будет не таким уж призрачным.

— Если честно, я не думал о том, что команда чувствует себя дискомфортно, когда на тренировку приходят зрители. Не вижу в этом никакой проблемы. Думаю, что болельщикам интересно и приятно понаблюдать за тем, как национальная команда готовится к ответственным матчам. Что касается команды Новой Зеландии, с которой нам предстоит сыграть первый матч, пока мы ее не разбирали. Я не интересовался соперником, видел несколько сюжетов по новостям и не более того, — заметил все тот же Тарасов.

Хотелось, чтобы одного дня на разбор соперника на историческом для России турнире хватило. Мы, конечно, слышали, что при Станиславе Черчесове команда действует от себя, но давайте не будем узнавать о достоинствах/недостатках соперника из новостных сюжетов. Важна будет каждая мелочь.