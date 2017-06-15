Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи

Тренировочное занятие подопечные Йоахима Лёва провели на одном из самых живописных полей города.

19 июня сборная Германии сыграет на стадионе «Фишт» с командой Австралии, 22 июня отправится в Казань на матч с Чили, а затем вернётся в Сочи, где 25 июня встретится с Камеруном.



На сегодняшний день лучшим результатом сборной Германии на Кубке конфедераций является бронза, завоёванная в 2005 году на домашнем турнире.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Прямо сказка какая-то, а не тренировка!?<br><br>Команда Йоахима Лева <a href="https://twitter.com/DFB_Team">@DFB_Team</a> ?? провела занятие на одном из самых живописных полей Сочи? <a href="https://t.co/wzfYwBGiaG">pic.twitter.com/wzfYwBGiaG</a></p>— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/875371140755189761">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>