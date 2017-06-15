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https://sport.mail.ru/football2017/news/30087700/
15 июня 2017, 19:15 | Чемпионат.com

Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи

Сборная Германии, прибывшая сегодня в Сочи для участия в Кубке конфедераций, провела первую тренировку.

Тренировочное занятие подопечные Йоахима Лёва провели на одном из самых живописных полей города.

19 июня сборная Германии сыграет на стадионе «Фишт» с командой Австралии, 22 июня отправится в Казань на матч с Чили, а затем вернётся в Сочи, где 25 июня встретится с Камеруном.

На сегодняшний день лучшим результатом сборной Германии на Кубке конфедераций является бронза, завоёванная в 2005 году на домашнем турнире.
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