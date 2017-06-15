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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30087383/
15 июня 2017, 18:47 | ТАСС

Матч Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский судья Вильмар Рольдан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Колумбийская судейская бригада во главе с Вильмаром Рольданом обслужит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, резервным арбитром будет Марк Гейгер из США. Кроме того, на матч назначены видеоассистенты, ими будут Сандру Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.

Матч открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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