Арбитр Скомина: Система видеопомощи может спасти карьеру судьи

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

«Это новый инструмент для арбитров, который помогает принимать важные решения. Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира. Ошибка в важном матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра», — сказал Скомина.

«Думаю, технология хорошо зарекомендует себя на Кубке конфедераций. Тестирование продолжится, но я не сомневаюсь, что она будет использована и на чемпионате мира», — добавил Скомина.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.