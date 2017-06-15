Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций

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Футболистов встретила солнечная погода и теплая для Северной столицы температура +17 градусов по Цельсию.

В субботу 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.