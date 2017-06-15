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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30087213/
15 июня 2017, 18:31 | ТАСС

Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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© ИТАР-ТАСС

Футболистов встретила солнечная погода и теплая для Северной столицы температура +17 градусов по Цельсию.

В субботу 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
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