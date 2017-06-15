Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Футболистов встретила солнечная погода и теплая для Северной столицы температура +17 градусов по Цельсию.
В субботу 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.
Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в
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