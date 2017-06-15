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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30085842/
15 июня 2017, 16:50 | Спорт-Экспресс

Лева встретили песней «Ой, казак, выходи»

Корреспондент «СЭ» встретил действующих чемпионов мира в Сочи, куда сборная Германии прилетела на Кубок конфедераций.

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Окруженные группами полицейских, футболисты сборной Германии быстро покидали здание аэропорта, но болельщиков — и, похоже, к своему удивлению — не обнаруживали. Узнали болельщики только Йоахима Лева, и вот тут уже случилось что-то вроде ажиотажа — сочинцы подбегали к ярко-красному автобусу немцев и выкрикивали фамилию тренера. Бундестренер в ответ поприветствовал собравшихся, чем и вызвал восторг болельщиков.

А уже в отеле команду встретили песнями и традиционным русским караваем. Что, впрочем, Лева не особенно взбодрило. Как ни пели красавицы в кокошниках «Ой, казак, выходи», развеселить немцев-несмеян не получилось.

Зато как удивились постояльцы отеля, увидев футболистов! Когда красный автобус подъехал к гостинице, казалось, все ее жители повыбегали из номеров. Но стоило футболистам пройти в номера, торжественность момента быстро улетучилась — ковровую дорожку закатали, песни петь перестали и автобус отогнали.
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