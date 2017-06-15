Лева встретили песней «Ой, казак, выходи»
Корреспондент «СЭ» встретил действующих чемпионов мира в Сочи, куда сборная Германии прилетела на Кубок конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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Окруженные группами полицейских, футболисты сборной Германии быстро покидали здание аэропорта, но болельщиков — и, похоже, к своему удивлению — не обнаруживали. Узнали болельщики только Йоахима Лева, и вот тут уже случилось
А уже в отеле команду встретили песнями и традиционным русским караваем. Что, впрочем, Лева не особенно взбодрило. Как ни пели красавицы в кокошниках «Ой, казак, выходи», развеселить
Зато как удивились постояльцы отеля, увидев футболистов! Когда красный автобус подъехал к гостинице, казалось, все ее жители повыбегали из номеров. Но стоило футболистам пройти в номера, торжественность момента быстро улетучилась — ковровую дорожку закатали, песни петь перестали и автобус отогнали.
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