Лева встретили песней «Ой, казак, выходи»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Автобус для чемпионов мира <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9?src=hash">#КубокКонфедераций</a> <a href="https://t.co/uTzhG3F8lc">pic.twitter.com/uTzhG3F8lc</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875296852563906560">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Окруженные группами полицейских, футболисты сборной Германии быстро покидали здание аэропорта, но болельщиков — и, похоже, к своему удивлению — не обнаруживали. Узнали болельщики только Йоахима Лева, и вот тут уже случилось что-то вроде ажиотажа — сочинцы подбегали к ярко-красному автобусу немцев и выкрикивали фамилию тренера. Бундестренер в ответ поприветствовал собравшихся, чем и вызвал восторг болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Йоахим Лев <a href="https://t.co/kYhrFWCayJ">pic.twitter.com/kYhrFWCayJ</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875307077870268416">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А уже в отеле команду встретили песнями и традиционным русским караваем. Что, впрочем, Лева не особенно взбодрило. Как ни пели красавицы в кокошниках «Ой, казак, выходи», развеселить немцев-несмеян не получилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так встречают чемпионов мира <a href="https://t.co/7zC5sXFQQF">pic.twitter.com/7zC5sXFQQF</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875315854174564352">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная Германии уже приехала в отель <a href="https://t.co/C4izBkVNiY">pic.twitter.com/C4izBkVNiY</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875316139194277888">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато как удивились постояльцы отеля, увидев футболистов! Когда красный автобус подъехал к гостинице, казалось, все ее жители повыбегали из номеров. Но стоило футболистам пройти в номера, торжественность момента быстро улетучилась — ковровую дорожку закатали, песни петь перестали и автобус отогнали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все. Праздник кончился. Немцы ушли, а ковровую дорожку закатали обратно <a href="https://t.co/dzEGThm12y">pic.twitter.com/dzEGThm12y</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/875331914080583682">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>