Сборная России по футболу отправилась в Санкт-Петербург

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В четверг российские футболисты провели тренировку на стадионе ЦСКА. После кратковременного пребывания в гостинице, сборная отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в Санкт-Петербург.