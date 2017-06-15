Сборная России по футболу отправилась в Санкт-Петербург
Сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в
Санкт-Петербург. В субботу наша команда проведет там первый матч Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии.
В четверг российские футболисты провели тренировку на стадионе ЦСКА. После кратковременного пребывания в гостинице, сборная отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в
Сборная России выступает в группе А и начинает турнир 17 июня матчем со сборной Новой Зеландии в
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