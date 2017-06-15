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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30085620/
15 июня 2017, 16:27 | Вести.Ru

Сборная России по футболу отправилась в Санкт-Петербург

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в Санкт-Петербург. В субботу наша команда проведет там первый матч Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии.

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В четверг российские футболисты провели тренировку на стадионе ЦСКА. После кратковременного пребывания в гостинице, сборная отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в Санкт-Петербург.

Сборная России выступает в группе А и начинает турнир 17 июня матчем со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 21 июня российские футболисты сыграют в Москве с командой Португалии, а 24 июня в Казани соперниками нашей сборной станут мексиканцы.
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре текущего года или в марте 2018-го. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.
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