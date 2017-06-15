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https://sport.mail.ru/football2017/news/30085354/
15 июня 2017, 16:17 | ТАСС

СМИ: Cборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре текущего года или в марте 2018-го. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

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Отмечается, что бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира 2018 года лучше подготовиться к турниру. Встреча, как сообщает телеканал, должна состояться в России, приоритетным вариантом является стадион «Лужники».

В плане команды значится проведение четырех товарищеских матчей перед мировым первенством, по два в ноябре 2017 года и марте 2018-го. На данный момент CBF имеет договоренность лишь на одну встречу, игра со сборной Германии запланирована на 27 марта в Берлине. Сборная России о товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира пока не объявляла.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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