СМИ: Cборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

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Отмечается, что бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира 2018 года лучше подготовиться к турниру. Встреча, как сообщает телеканал, должна состояться в России, приоритетным вариантом является стадион «Лужники».

В плане команды значится проведение четырех товарищеских матчей перед мировым первенством, по два в ноябре 2017 года и марте 2018-го. На данный момент CBF имеет договоренность лишь на одну встречу, игра со сборной Германии запланирована на 27 марта в Берлине. Сборная России о товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира пока не объявляла.