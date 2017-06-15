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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30084630/
15 июня 2017, 15:29 | ТАСС

Сборная Германии заселилась в отель в Сочи под аккомпанемент балалаек

СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Хлебом с солью и под аккомпанемент балалаек встретили в сочинском отеле сборную Германии по футболу, которая прибыла в город для участия в Кубке конфедераций.

Усиленные меры безопасности, предпринятые в отеле, не позволили немногочисленным футбольным болельщикам поприветствовать немецких спортсменов. Не задержались футболисты из Германии и в лобби гостиницы, почти сразу проследовав в отведенные им номера.

Вечером сборная Германии проведет тренировку.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи).
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