Сборная Германии заселилась в отель в Сочи под аккомпанемент балалаек

Усиленные меры безопасности, предпринятые в отеле, не позволили немногочисленным футбольным болельщикам поприветствовать немецких спортсменов. Не задержались футболисты из Германии и в лобби гостиницы, почти сразу проследовав в отведенные им номера.

Вечером сборная Германии проведет тренировку.