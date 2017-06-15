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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
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19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30084617/
15 июня 2017, 15:26 | Чемпионат.com

Сборная России встретилась с детдомовцами перед Кубком конфедераций

Футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов встретились с воспитанниками двух детских домов — Мытищинской школы музыкального воспитания и Шаховской школы-интерната, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов из отеля сборной Lotte.

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© РИА "Новости"

Юные футболисты, участники открытых соревнований среди детских домов «Будущее зависит от тебя», пожелали национальной команде удачи на Кубке конфедераций. Игроки сборной России раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими, а нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов и защитник «Спартака» Георгий Джикия вручили детям подарки от РФС — футбольную экипировку.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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