Сборная России встретилась с детдомовцами перед Кубком конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юные футболисты, участники открытых соревнований среди детских домов «Будущее зависит от тебя», пожелали национальной команде удачи на Кубке конфедераций. Игроки сборной России раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими, а нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов и защитник «Спартака» Георгий Джикия вручили детям подарки от РФС — футбольную экипировку.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».