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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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17.06 не начался Россия
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18.06 не начался Камерун
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30084394/
15 июня 2017, 15:17 | ТАСС

Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявки на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций по футболу подали жители свыше 1700 населенных пунктов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

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Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми и Уфы.

«Большая часть болельщиков уже получила паспорта, — рассказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. — Это можно сделать как в центрах выдачи в городах — организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала «Почта России».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Чтобы попасть на матч турнира, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика (Fan ID). Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право посещения игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.
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