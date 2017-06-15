Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов России
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявки на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций по футболу подали жители свыше 1700 населенных пунктов России. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Наибольшее количество заявок поступило из
«Большая часть болельщиков уже получила паспорта, — рассказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. — Это можно сделать как в центрах выдачи в городах — организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала «Почта России».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Чтобы попасть на матч турнира, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика (Fan ID). Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте
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