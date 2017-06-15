Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов России

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Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи, Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Перми и Уфы.

«Большая часть болельщиков уже получила паспорта, — рассказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. — Это можно сделать как в центрах выдачи в городах — организаторах турнира, так и по почте. Доставку в выделенные отделения почтовой связи в 52 городах России и выдачу паспортов болельщика в них организовала «Почта России».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.