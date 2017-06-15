Когда будут делать 4-ю замену и смотреть видеоповторы? Все о новинках КК-2017

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Что нового будет на Кубке конфедераций?

Судьи должны острее реагировать на некорректное поведение.

— Мы попросили судей строже подходить к ситуациям, когда игроки окружают арбитра и давят на него. Арбитры будут более строго подходить к случаям некорректного поведения игроков, мы уведомили тренеров и футболистов об этом (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен).

Судьи должны точнее считать добавленное время.

— Обычно это одна минута после первого тайма, три — в конце матча, однако потерянного времени больше. Даже празднование голов отнимает время. Зрителям нужно динамичная игра. ФИФА призывает строже считать добавленное время на Кубке конфедераций. Это же работает в ситуациях, когда голкипер удерживает мяч более 6 секунд. Например, в матче чемпионата мира до 20 лет между Италией и Замбией в одном эпизоде вратарь держал мяч 20 секунд! (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен).

Система видеоповтора будет применяться в четырех случаях.

Четыре возможных варианта применения новой системы: взятие ворот, наличие/отсутствие пенальти, красная карточка (но не вторая желтая) и ошибочное определение игрока-нарушителя.

Можно будет совершать четвертую замену в дополнительное время.

В полуфиналах, матче за третье место и финале в дополнительное время команды смогут произвести четвертую замену. Это одно из нововведений, которое тестируют, чтобы внедрить на чемпионате мира-2018.

Мнения

— Никогда даже со всеми технологиями не будет идеально все. Футбол — не идеален. Игроки иногда ошибаются, упускают моменты, хотя играют каждый день. У судей то же самое. Они могут отвлечься, неправильно толковать ситуацию. Мы хотим, чтобы судья мог считывать игру. Чтобы не было обмана (глава судейского комитета Массимо Бузакка).

— Почему мы так долго принимали решение о видеоповторах? Я не могу вам сказать, как все было на самом деле раньше, потому что речь идет о другом президенте (президентом ФИФА с 1998 по 2015 годы был Йозеф Блаттер, — Прим. ред.). Потому что сейчас в ФИФА работают другие люди. Речь идет о президенте, который руководил раньше, а мы теперь занимаемся своим делом и стараемся сделать его как можно лучше (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен).

— Судьи остаются главными людьми на поле, которые принимают решение. VAR — хорошая система, она позволит устранить недосмотры. Мы хотим, чтобы имидж футбола быть чистым. Мы хотим, чтобы уважали оппонента. А если вы не будете этого делать — мы вас обнаружим (глава судейского комитета Массимо Бузакка).

Цифры

На чемпионате мира до 20 лет видеоповторы изменили 12 решений, 7 из них повлияли на результат игры. 5 ситуаций — это «вне игры», 7 — это нарушения правил (пенальти и красные карточки).

— Мы задействуем двоих видеосудей и одного помощника, ответственного за «вне игры». Их имена будут известны заранее — точно так же, как и имена обычных арбитров матчей (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен).

— Сколько стоит внедрение системы? Я не знаю, не я же оплачиваю счета (смеется). Для футбола это хорошо, мы хотим помочь. Пусть даже стоит дорого, но футбол — это важная часть нашей жизни. Всегда стоит инвестировать в то, что позволяет получать правильные результаты (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен).

— 30 камер задействуют в системе видеоповторов. Будет использоваться картинка с вещательных камер. Один эпизод можно будет увидеть с разных ракурсов, чтобы определить правильность решения. Например, в финале чемпионата мира до 20 лет среди молодежи с одного ракурса было не совсем понятно, правильно ли судья назначил пенальти. С других ракурсов его правота подтвердилась. Сколько понадобится? 10−15 секунд, но это неважно, когда речь идет о правильном решении (глава судейского комитета Массимо Бузакка).