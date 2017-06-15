Сборная Австралии по футболу прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Австралии прилетели в Москву для участия в Кубке конфедераций. Самолет с австралийской делегацией приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент ТАСС с места события.
Затем футболисты сборной Австралии отправятся в Сочи, где проведут матч первого тура группы B с командой Германии.
В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4.
Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году — четвертое.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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