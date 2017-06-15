Сборная Австралии по футболу прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций

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Затем футболисты сборной Австралии отправятся в Сочи, где проведут матч первого тура группы B с командой Германии.

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4.

Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году — четвертое.