Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе
Сборная России провела заключительную московскую тренировку перед матчем с Новой Зеландией в
Санкт-Петербурге. Полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что команде нужно выиграть Кубок конфедераций, а защитник Игорь Смольников отметил, что игрок средней линии Александр Головин сможет уехать в топ-чемпионат и похвалил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на английском языке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Москве перед отъездом в
Столичная погода провожала национальную команду дождем. Это занятие не выделялось
По окончании занятия полузащитник Дмитрий Тарасов заявил о том, что команде нужно выиграть Кубок конфедераций, а также признался, что специально не смотрел состав Новой Зеландии.
— Как оцениваете подготовку к Кубку конфедераций? В каком состоянии находится сборная?
— Я думаю, мы готовы. Хорошо поработали на сборах в Австрии. Ребята чувствуют себя хорошо.
— Какая атмосфера сейчас царит в сборной?
— Атмосфера хорошая. Мы провели два контрольных матча. Довольны результатами этих встреч и тем, как отыграли. Все хорошо.
— Что для вас Кубок конфедераций?
— Прежде всего, это тот турнир, который нужно выиграть. Цели у нашей команды самые максимальные.
— Ощущаете груз ответственности?
— Конечно! Ведь мы играем у себя на родине. Но мы готовы к турниру. Как психологически, так и физически. Готовы показать свой максимум.
— Есть
— Безусловно. Без эмоций вообще невозможно жить и играть.
— Сегодня сборная России тренировалась без зрителей. Для вас какой режим работы комфортнее — в присутствии болельщиков или без них?
— Если честно, я об этом не думаю. Наверное, для меня это не имеет значения. А зрителям, конечно, всегда приятно посмотреть на сборную.
— Сборная России проведет три матча в трех городах —
— Разбирали уже команду Новой Зеландии?
— Сегодня прилетим в Питер, там у нас будет теоретическое занятие по этому поводу.
— А, может, сами интересовались, состав смотрели?
— Нет, если честно. Только по новостям.
— Кубок конфедераций стартует уже через два дня.
— Все ребята ждут начала. И, как уже говорил, мы готовы показать свой максимум.
— Что вам больше всего нравится в сборной России? И какие ваши сильные стороны?
— Все знают о русском духе, о нашем характере.
— Весь мир сейчас смотрит на Россию. Что бы вы хотели показать планете?
— У нас есть отличный шанс проявить себя и завоевать трофей. И мы все силы бросим на то, чтобы завоевать этот кубок.
— Скоро будет игра со сборной Португалии. Как воспринимаете своего противника? Там играет Криштиану Роналду…
— Мы ко всем соперникам относимся серьезно. Но с действующими чемпионами Европы нам играть только 21 июня, и сейчас мы настроены на Новую Зеландию. Мысли только о ней.
— Кто может стать главным героем сборной России на Кубке конфедераций?
— Сложно
Защитник Игорь Смольников заявил, что у игрока средней линии Александра Головина получится уехать в один из ведущих чемпионатов Европы. Кроме того, футболист «Зенита» на английском языке высказался относительно уровня игры португальского форварда Криштиану Роналду.
— Как оцените подготовку к турниру и атмосферу перед Кубком конфедераций?
— Готовились мы хорошо, настроение отличное. Провели товарищеские игры на хорошем уровне, так что, с уверенностью смотрим в будущее.
— Что лично вы ждете от этого Кубка конфедераций?
— Это большой турнир, который бывает раз в жизни. Жду побольше позитивных моментов.
— После окончания сборов чувствуете облегчение, или еще ощущается нагрузка?
— Нагрузку уже сбавили, и все ребята чувствуют себя хорошо.
— Испытываете
— Да, конечно, всегда приятно сыграть в том городе, где выступает твоя команда, на своем стадионе. Будем надеяться, что новая арена станет для нас удачной.
— Обсуждали в команде состояние газона на стадионе?
— Ни разу не слышал, чтобы
— Что думаете по поводу Александра Головина? Станет ли он после Кубка конфедераций более значимой фигурой для команды?
— Я считаю, что у Саши все есть для этого. Он — один из лучших наших игроков. И я желаю ему удачи, проявить себя и уехать в
В
— Что скажете о сборных Мексики и Португалии?
— Что вы думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито? Вам, как защитнику, придется ему противостоять.
— He is good player! («Он хороший игрок» — прим. «Газета.Ru»).
— Что можете сказать о Криштиану Роналду?
— He is the best of the best! («Он лучший из лучших»).
Во второй половине дня сборная России прибудет в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter