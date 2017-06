Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе

В четверг сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Москве перед отъездом в Санкт-Петербург, где в матче первого тура Кубка конфедераций сыграет против Новой Зеландии.

Столичная погода провожала национальную команду дождем. Это занятие не выделялось чем-то особенным — коллектив тренировался в полном составе, а все футболисты работали в общей группе.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 17.06.2017, 18:00 -:- Россия Новая Зеландия

По окончании занятия полузащитник Дмитрий Тарасов заявил о том, что команде нужно выиграть Кубок конфедераций, а также признался, что специально не смотрел состав Новой Зеландии.

— Как оцениваете подготовку к Кубку конфедераций? В каком состоянии находится сборная?

— Я думаю, мы готовы. Хорошо поработали на сборах в Австрии. Ребята чувствуют себя хорошо.

— Какая атмосфера сейчас царит в сборной?

— Атмосфера хорошая. Мы провели два контрольных матча. Довольны результатами этих встреч и тем, как отыграли. Все хорошо.

— Что для вас Кубок конфедераций?

— Прежде всего, это тот турнир, который нужно выиграть. Цели у нашей команды самые максимальные.

— Ощущаете груз ответственности?

— Конечно! Ведь мы играем у себя на родине. Но мы готовы к турниру. Как психологически, так и физически. Готовы показать свой максимум.

— Есть какие-то эмоции по поводу того, что сборная России впервые принимает участие в Кубке конфедераций?

— Безусловно. Без эмоций вообще невозможно жить и играть.

— Сегодня сборная России тренировалась без зрителей. Для вас какой режим работы комфортнее — в присутствии болельщиков или без них?

— Если честно, я об этом не думаю. Наверное, для меня это не имеет значения. А зрителям, конечно, всегда приятно посмотреть на сборную.

— Сборная России проведет три матча в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве, Казани. Сложно ли это?

Цитата — У нас в команде все привыкли помногу летать благодаря матчам в РФПЛ. Поэтому с этим не будет проблем.

— Разбирали уже команду Новой Зеландии?

— Сегодня прилетим в Питер, там у нас будет теоретическое занятие по этому поводу.

— А, может, сами интересовались, состав смотрели?

— Нет, если честно. Только по новостям.

— Кубок конфедераций стартует уже через два дня.

— Все ребята ждут начала. И, как уже говорил, мы готовы показать свой максимум.

— Что вам больше всего нравится в сборной России? И какие ваши сильные стороны?

— Все знают о русском духе, о нашем характере.

— Весь мир сейчас смотрит на Россию. Что бы вы хотели показать планете?

— У нас есть отличный шанс проявить себя и завоевать трофей. И мы все силы бросим на то, чтобы завоевать этот кубок.

— Скоро будет игра со сборной Португалии. Как воспринимаете своего противника? Там играет Криштиану Роналду…

— Мы ко всем соперникам относимся серьезно. Но с действующими чемпионами Европы нам играть только 21 июня, и сейчас мы настроены на Новую Зеландию. Мысли только о ней.

— Кто может стать главным героем сборной России на Кубке конфедераций?

— Сложно кого-то выделить. Мы одна команда.

Защитник Игорь Смольников заявил, что у игрока средней линии Александра Головина получится уехать в один из ведущих чемпионатов Европы. Кроме того, футболист «Зенита» на английском языке высказался относительно уровня игры португальского форварда Криштиану Роналду.

— Как оцените подготовку к турниру и атмосферу перед Кубком конфедераций?

— Готовились мы хорошо, настроение отличное. Провели товарищеские игры на хорошем уровне, так что, с уверенностью смотрим в будущее.

— Что лично вы ждете от этого Кубка конфедераций?

— Это большой турнир, который бывает раз в жизни. Жду побольше позитивных моментов.

— После окончания сборов чувствуете облегчение, или еще ощущается нагрузка?

— Нагрузку уже сбавили, и все ребята чувствуют себя хорошо.

— Испытываете какие-то особые чувства от того, что игра пройдет в Санкт-Петербурге, где выступает ваш клуб «Зенит»?

— Да, конечно, всегда приятно сыграть в том городе, где выступает твоя команда, на своем стадионе. Будем надеяться, что новая арена станет для нас удачной.

— Обсуждали в команде состояние газона на стадионе?

— Ни разу не слышал, чтобы кто-то эту тему поднимал. Поэтому нет смысла об этом говорить. Когда приедем, тогда и увидим.

— Что думаете по поводу Александра Головина? Станет ли он после Кубка конфедераций более значимой фигурой для команды?

— Я считаю, что у Саши все есть для этого. Он — один из лучших наших игроков. И я желаю ему удачи, проявить себя и уехать в топ-чемпионат, в топ-команду. И, думаю, что у него это получится.

В какой-то момент иностранная журналистка начала задавать вопросы на английском языке, на некоторые из них Игорь предпочитал отвечать без помощи переводчика.

— Что скажете о сборных Мексики и Португалии?

Цитата — Думаю, что и португальцы, и мексиканцы будут сильными соперниками. К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.

— Что вы думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито? Вам, как защитнику, придется ему противостоять.

— He is good player! («Он хороший игрок» — прим. «Газета.Ru»).

— Что можете сказать о Криштиану Роналду?

— He is the best of the best! («Он лучший из лучших»).