Где же русские? 10 самых дорогих футболистов Кубка конфедераций

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Футбольные клубы готовы платить за футболистов десятки миллионов евро. Со временем именно деньги стали тем мерилом, по которому определяется сила игрока.

Как определить главных звезд стартующего в России Кубка конфедераций? Достаточно просто выяснить, какова их рыночная цена. Мы решили составить десятку самых дорогих игроков турнира. В этом помог специализированный портал Transfermarkt.

Сразу скажем, что в десятке даже близко нет игроков сборной России. Наших соотечественников нет ни в первой десятке, ни во второй, ни даже в третьей. Самый дорогостоящий футболист нашей страны оказался в четвертой десятке — Игорь Акинфеев, трансферная стоимость которого оценивается примерно в 12 миллионов евро — это 34-е место в списке.

10. Марк-Андре тер Штеген (Германия) — 25 млн евро

Хоть сборная Германии и привезла на Кубок конфедераций практически дублирующий состав, несколько игроков из стана действующих чемпионов мира в десятку все же пробились. Десятым стал голкипер «Барселоны» и первый номер бундестим на этом турнире Марк-Андре тер Штеген. Его трансферная стоимость составляет 25 млн евро. 25-летний футболист находится на пике карьеры и так много до этого не стоил ни разу.

9. Адриен Сильва (Португалия) — 25 млн евро

На одном уровне с голкипером сборной Германии находится и центральный полузащитник из Португалии и лиссабонского «Спортинга» Адриен Сильва. Игрок, которого клуб приобрел всего за 2,5 млн евро теперь стоит в 10 раз дороже. Это также его рекордная трансферная стоимость за карьеру.

8. Уильям Карвальо (Португалия) — 28 млн евро

Снова Португалия и снова «Спортинг». Восьмым в рейтинге самых дорогих игроков Кубка конфедераций идет партнер Сильвы по центру полузащиты в клубе — 25-летний опорник Уильям Карвальо. Его услуги уже обойдутся желающим приобрести игрока минимум в 28 миллионов евро. Но это — не рекорд для футболиста — всего несколько месяцев назад действующий чемпион Европы оценивался в 30 миллионов евро.

7. Жоау Мариу (Португалия) — 30 млн евро

Третий подряд португалец в нашем рейтинге — 24-летний центральный полузащитник Жоау Мариу. Игрок миланского «Интера» оценивается 30 миллионов евро. Еще недавно он играл в одном клубе с Сильвой и Карвальо, но прошлым летом перебрался в Милан за 40 миллионов евро. С тех пор его ценник упал, но не критично. Во всяком случае, в десятку он попал с запасом.

6. Шкодран Мустафи (Германия) — 30 млн евро

Немецкий футболист с албанскими корнями, Шкодран Мустафи, стал самым дорогим защитником Кубка конфедераций. Его услуги оцениваются в 30 миллионов евро. Однако лондонский «Арсенал», за который и выступает игрок, прошлым летом оценил его куда выше и согласился заплатить «Валенсии» 41 миллион евро.

5. Юлиан Дракслер (Германия) — 35 млн евро

23-летний партнер Шкодрана по сборной и капитан немецкой команды Юлиан Дракслер стоит на рынке 35 млн евро. Прошлым летом французский «ПСЖ» заплатил за него 40 миллионов, купив у «Вольфсбурга», который в свою очередь приобрел левого инсайда за 43 миллиона евро у «Шальке». В сборной Германии Юлиан стал самым дорогим футболистом, на турнире — лишь пятым.

4. Артуро Видаль (Чили) — 37 млн евро

Чуть-чуть не хватило до тройки лидеров чилийцу Артуро Видалю. 30-летний центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» оценивается экспертами в 37 миллионов евро. В свое время немецкий чемпион приобрел его из «Ювентуса» за 37 миллионов евро. Однако рекордная трансферная стоимость игрока — 45 миллионов евро. Но даже это не делает его самым дорогим в своей сборной.

3. Бернардо Сильва (Португалия) — 40 млн евро

Тройку самых дорогих игроков Кубка конфедераций открывает самый молодой участник нашего рейтинга — 22-летний португальский правый инсайд Бернардо Сильва. Его рыночная стоимость — 40 миллионов евро. Несмотря на это, английскому «Манчестер Сити» пришлось предложить 50 миллионов евро французскому «Монако», чтобы выкупить права на игрока. Более того, при определенных условиях эта сумма может увеличиться до 70 миллионов евро.

2. Алексис Санчес (Чили) — 65 млн евро

Второе место рейтинга с большим отрывом от ближайшего конкурента занимает самый дорогой игрок сборной Чили — Алексис Санчес. Услуги 28-летнего футболиста оцениваются в 65 миллионов евро. Этим летом, если Санчес все-таки покинет лондонский «Арсенал», он может стать одним из самых дорогих игроков в истории футбола. Два года назад «канониры» заплатили за него «Барселоне» 43,5 миллиона евро и вряд ли надеялись в последствии получить выгоду. Теперь футболиста мечтает купить мюнхенская «Бавария».

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 100 млн евро