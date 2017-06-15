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https://sport.mail.ru/football2017/news/30083195/
15 июня 2017, 14:08 | Спорт-Экспресс

Роналду в вотчине Бердыева. Как Португалия тренируется в Казани

Чемпионы Европы заселились в казанский отель около полуночи, а уже в 10.30 вышли на тренировку.

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© Спорт-Экспресс

Собкор «СЭ» — о лучшем игроке мира и признаниях Бруну Алвеша.

КТО НА БАЗЕ?

Португальцев на базе «Рубина» с утра собралось человек сто. Такого здесь никогда не видели. Даже представители службы безопасности «Рубина» вышли в свет. Авиастроительный район, в котором расположена база, место в Казани довольно специфическое. Спокойно гулять после 22.00 здесь стали относительно недавно. Но в дни больших спортивных событий безопасно абсолютно везде.

Португальцы приезжали сюда, чтобы забронировать за собой базу «Рубина», в начале марта. Тогда отсюда всеми способами еще выгоняли дух Курбана Бердыева и со всех сторон слышалась испанская речь, но за последний месяц ситуация резко поменялась. Пока «Рубин» в Австрии — вся инфраструктура доступна гостям турнира. Тренажерный зал, сауна, бассейн, массажные, но главное — идеальное поле.

Специально к Кубку конфедераций на базе построили еще одно- с подогревом и трибуной. Причем качество газона старались сделать идентичным тому, что лежит на «Казань-Арене». Потому поляну прошили синтетическими нитями. И никого на нее не впускали. До сегодня. Пока символическую красную ленту не перерезал Роналду с партнерами.

«НАШ ИДОЛ».

На пресс-конференции на растерзание журналистам бросили нашего старого знакомого Бруну Алвеша. Кажется, что защитник со времен выступления в «Зените» заметно похудел.

— Рад вернуться. Мой опыт в «Зените» был положительным. В России мне давали все. Остались только приятные воспоминания. У меня много друзей. Россия всегда в моем сердце. Спасибо, Россия, спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! Казани я такое пока сказать не могу, — заявил Бруну Алвеш.

Главный интерес у всех, конечно, вызывает Криштиану Роналду.

— Сложно описать, кем он является, — признался Алвеш. — Могу сказать, что он является идолом даже для нас. Сложно передать гордость, которую испытываем за него. Как он играет, как представляет Португалию на международной арене! Мы ждем от него многого и здесь.

ПРИЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ.

В воскресенье чемпионы Европы играют с Мексикой. Алвеш ждет очень тяжелой игры:

— Подойдем к матчу со всей серьезностью. Там есть лидеры, но футбол — командная игра.

Я ожидаю открытую и напряженную игру. Соперники очень агрессивны, хорошо убегают в контратаку. У нас есть все, чтобы выиграть Кубок конфедераций, что является нашей целью.

А потом была тренировка. Куарежма ждал ее начала, сидя на холодильниках для воды, Жоау Моутинью и Нани играли в волейбол ногами, а Роналду и Пепе общались с тренером отдельно от всех. Португальцы не уходили в дальний угол поля в худших традициях российских команд, а работали на виду. К радости журналистов, совсем небольшая разминка и удары по воротам после серии передач. В это время служба безопасности обычно убирает посторонних, но здесь иной случай. Роналду бил по воротам четырежды — два удара ушли выше и еще два сотрясли перекладину. Видимо, приберег голы до воскресенья.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
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