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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30083186/
15 июня 2017, 14:03 | ТАСС

Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи для участия в Кубке конфедераций

СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футболисты и тренерский штаб сборной Германии прибыли в Сочи для участия в Кубке конфедераций по футболу.

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© AP 2017

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира — 2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков.

Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году — заняла третье место.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.

Сочи примет четыре встречи турнира, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет около 47 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.
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