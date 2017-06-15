Сборная Германии по футболу прибыла в Сочи для участия в Кубке конфедераций
СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футболисты и тренерский штаб сборной Германии прибыли в Сочи для участия в Кубке конфедераций по футболу.
В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира — 2018, сборная Германии победила команду
Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году — заняла третье место.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Сочи примет четыре встречи турнира, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе «Фишт», вместимость которого составляет около 47 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.
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