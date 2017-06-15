Пресс-центр Кубка конфедераций открылся на Невском проспекте в Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-центр Кубка конфедераций по футболу открылся на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В нем смогут работать в том числе представители российских и зарубежных СМИ, не получившие аккредитацию на матчи турнира.
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«Работа будет организована таким образом, чтобы активно содействовать журналистам в освещении культурных и околоспортивных городских событий, которые будут проходить в этот период», — рассказали в
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