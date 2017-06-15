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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30082916/
15 июня 2017, 13:59 | ТАСС

Колобков: Сборной России по футболу по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России способна показать хороший футбол на Кубке конфедераций и выйти в полуфинал турнира. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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«Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно, ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. Что касается спортивной составляющей, то я ожидаю очень хорошей игры от всех сборных, в том числе от сборной России. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм — сборная стремится к победам», — сказал Колобков.

«Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира», — добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе Б выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

На вопрос, стоит ли ожидать негативных материалов зарубежной прессы о Кубке конфедераций, Колобков ответил: «Вы сами знаете, что, когда мы проводили чемпионат мира по легкой атлетике, то (в иностранной прессе) обсуждался вопрос о запрете проведения митингов, связанных с ЛГБТ-движением. Вы помните, сколько говорилось, что Россия не готова, что все построено неправильно, что у нас по улицам волки ходят, а мы в итоге прекрасно провели Олимпиаду. Так что нельзя исключать, что подобные вопросы вновь будут обсуждаться. Мы к этому относимся совершенно спокойно, знаем свои сильные стороны и как нужно работать».
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