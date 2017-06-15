Колобков: сборной России по футболу по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций

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«Думаю, что за организацию Кубка конфедераций нам не будет стыдно, ФИФА высоко оценивает степень нашей готовности. Что касается спортивной составляющей, то я ожидаю очень хорошей игры от всех сборных, в том числе от сборной России. В нашей команде много новых игроков, а последние игры нашей команды вселили оптимизм — сборная стремится к победам», — сказал Колобков.

«Будем надеяться, что результат нашей сборной будет положительным. Я считаю, что ей по силам выйти в полуфинал турнира», — добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе Б выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.