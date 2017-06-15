Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30082914/
15 июня 2017, 13:58 | ТАСС

ЦОДД не ожидает серьезных транспортных заторов в Москве во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не прогнозирует серьезных транспортных заторов в Москве во время проведения Кубка конфедераций по футболу с 17 июня по 2 июля. Как сообщил ТАСС замруководителя ситуационного центра ЦОДД Петр Глебов, в эти дни возможны локальные затруднения вблизи стадионов, но это не повлияет на дорожную ситуацию в городе в целом.

«Безусловно, как при любом спортивном мероприятии в зоне любого спортобъекта происходит скопление болельщиков, участников и затруднение пропускной способности ожидаемо. Но мы надеемся, что оно будет минимальным, потому что разработаны специальные схемы по пропуску как болельщиков, так и фонового потока жителей, которые живут рядом в этом районе, в ближайших домах, так и спецтехники, техники ЖКХ, которая должна выполнять свои рядовые обязанности», — сказал он.

По словам Глебова, специалисты ЦОДД будут «минимизировать эти затруднения, максимально приложив к этому усилия».

«Для этого проводился тестовый матч “Спартак” — “Терек”, там мы отработали и увидели нюансы, которые отрицательно сказались на пропускной способности, мы это убрали, поменяли места расположения контрольно- пропускных пунктов. Надеемся, что проблем не будет, но все покажет первый матч», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения: существующая выделенная полоса переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета. Временные изменения будут действовать с 17 июня по 2 июля.

Также будет ограничено движение на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Также будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77с1 и 73с1к2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88с8 и 88с1.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении. Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 18 июня с 00:00 до 03:00 мск 19 июня, 21 июня с 00:00 до 00:00 мск 22 июня, 25 июня с 00:00 до 00:00 мск 26 июня, 2 июля с 00:00 до 21:00 мск 2 июля.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сборная Австралии по футболу прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций

Сборная Австралии по футболу прибыла в Москву для участия в Кубке конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Австралии прилетели в Москву для участия в Кубке конфедераций. Самолет с австралийской делегацией приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент ТАСС с места события.
Еще 7 новостей   Все новости
15 июня

В Сочи заработал городской штаб по обеспечению приема гостей Кубка конфедераций

Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

Колобков: сборной России по футболу по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?