ЦОДД не ожидает серьезных транспортных заторов в Москве во время Кубка конфедераций

«Безусловно, как при любом спортивном мероприятии в зоне любого спортобъекта происходит скопление болельщиков, участников и затруднение пропускной способности ожидаемо. Но мы надеемся, что оно будет минимальным, потому что разработаны специальные схемы по пропуску как болельщиков, так и фонового потока жителей, которые живут рядом в этом районе, в ближайших домах, так и спецтехники, техники ЖКХ, которая должна выполнять свои рядовые обязанности», — сказал он.

По словам Глебова, специалисты ЦОДД будут «минимизировать эти затруднения, максимально приложив к этому усилия».

«Для этого проводился тестовый матч “Спартак” — “Терек”, там мы отработали и увидели нюансы, которые отрицательно сказались на пропускной способности, мы это убрали, поменяли места расположения контрольно- пропускных пунктов. Надеемся, что проблем не будет, но все покажет первый матч», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с 17 июня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также меняется схема движения: существующая выделенная полоса переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета. Временные изменения будут действовать с 17 июня по 2 июля.

Также будет ограничено движение на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону «Открытие Арена» на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть. Также будут закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77с1 и 73с1к2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88с8 и 88с1.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении. Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 18 июня с 00:00 до 03:00 мск 19 июня, 21 июня с 00:00 до 00:00 мск 22 июня, 25 июня с 00:00 до 00:00 мск 26 июня, 2 июля с 00:00 до 21:00 мск 2 июля.