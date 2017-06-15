Кержаков: Сборная России по футболу не является фаворитом Кубка конфедераций

В четверг Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«На Кубке конфедераций наша задача — выйти из группы. На матче с командой Новой Зеландией мы ждем победы. Не в обиду новозеландцам, у нас будет два более серьезных соперника — сборные Португалии и Мексики. В этих играх пойдет речь о борьбе за выход из группы», — сказал Кержаков.

«Что касается шансов сборной России на турнире, я думаю, дополнительным фактором будет то, что турнир проходит у нас дома, и болельщики, я уверен, станут 12-м игроком для нашей сборной, — продолжил Кержаков. — Как бы это грустно не звучало, но фаворитом сборная России сейчас не считается. Но, я думаю, тот уровень самоотдачи, который сборная показывает в последних матчах, и поддержка болельщиков помогут нашим футболистам достичь хороших результатов и преподнести сюрприз», — сказал футболист.

Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард — лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 — за сборную России (рекорд).