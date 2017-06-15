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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 не начался Мексика
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22.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30082913/
15 июня 2017, 14:00 | ТАСС

Кержаков: Сборная России по футболу не является фаворитом Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России не является фаворитом стартующего 17 июня Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

В четверг Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«На Кубке конфедераций наша задача — выйти из группы. На матче с командой Новой Зеландией мы ждем победы. Не в обиду новозеландцам, у нас будет два более серьезных соперника — сборные Португалии и Мексики. В этих играх пойдет речь о борьбе за выход из группы», — сказал Кержаков.

«Что касается шансов сборной России на турнире, я думаю, дополнительным фактором будет то, что турнир проходит у нас дома, и болельщики, я уверен, станут 12-м игроком для нашей сборной, — продолжил Кержаков. — Как бы это грустно не звучало, но фаворитом сборная России сейчас не считается. Но, я думаю, тот уровень самоотдачи, который сборная показывает в последних матчах, и поддержка болельщиков помогут нашим футболистам достичь хороших результатов и преподнести сюрприз», — сказал футболист.

Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард — лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 — за сборную России (рекорд).
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