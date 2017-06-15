«Россия — матрёшки, пельмени и… футбол». Новозеландец, поигравший в ФНЛ
Форвард сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес — о карьере в «Алании», работе с Газзаевым, опасностях во Владикавказе и русской кухне.
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В сборной Новой Зеландии мало знакомых для российского болельщика фамилий за исключением одного игрока. Коста Барбарусес — 27-летний нападающий греческого происхождения — в 2011 году перешёл в «Аланию», президентом которой являлся Валерий Газзаев. Коста провёл всего 13 матчей за владикавказскую команду в ФНЛ, а затем ушёл в аренду в «Панатинаикос». За несколько дней до старта Кубка конфедераций Барбарусес поделился воспоминаниями об игре в «Алании» и жизни на Кавказе.
— Мы были в Белоруссии — недалеко от России, — начал Коста с рассказа о последнем товарищеском матче. — С этой страной нет разницы во времени, там не очень холодно, поэтому проблем с адаптацией не возникло. Мы наберём хорошую форму. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к субботе.
— Кого вы знаете из России?
— Почти никого. Жиркова только.
— Вы играли в «Алании». Какие воспоминания остались?
— Я играл во второй по силе лиге: техника там была в порядке, а команды показывали силовой футбол — мне было немного тяжело. Мы были хорошей командой с сильными игроками. Это был важный опыт. Я был молод, когда приехал в «Аланию».
— Кого помните из состава?
— Арсена Хубулова, например. Не знаю, где он сейчас. Я поддерживаю контакт с Тамашем Пришхиным.
— Скучали по России?
— Да, немного. Я неплохо провёл время в России, правда, было довольно тяжело. Я был очень молод, мне едва исполнился 21 год, так что переезд дался непросто. Но, оглядываясь назад, я вспоминаю только хорошее о Владикавказе. Жизнь там, правда, очень сильно отличалась от жизни в Новой Зеландии. В общем, для меня это был хороший опыт. В противном случае я бы никогда не побывал на Кавказе (улыбается).
— Вы с 2012 года не были в России. Что изменилось с тех пор в нашей стране?
— До этого я не был в
— Было ли вам легко принять предложение «Алании»?
— В принципе да. Я провёл очень хороший сезон в Австралии, и было интересно попробовать себя в новой стране. Со стороны «Алании» был серьёзный интерес, так что я без особых раздумий принял это предложение. Я был на каникулах в Новой Зеландии и прямо оттуда полетел в Москву подписывать контракт.
— Но
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— В «Алании» вы играли не так много. Насколько сильно переживали по этому поводу?
— Да, было неприятно. Я был молод, а в юном возрасте очень важно получать много игровой практики. Это и стало причиной того, что я покинул «Аланию» через год. Но, как я говорил, такие вещи случаются в футболе. Это был хороший опыт.
— Вы играли на Кавказе, в регионе горячем и своеобразном.
— Я довольно комфортно себя ощущал во Владикавказе. Никогда не сталкивался ни с какими опасностями. У клуба была хорошая инфраструктура и обслуживавший персонал. Практически всё время я проводил дома и на клубной базе, так что ничего особенного не замечал. К счастью, я не попадал в сложные ситуации.
— Конфликты, насилие, грабёж?
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— Какие отношения у вас были с Валерием Газзаевым?
— Хорошие. Да, я не играл так много в конце сезона, но у меня не было проблем с ним. Я понимаю, что у Газзаева была своя работа:
— Знаете, где сейчас играет «Алания»?
— Не уверен. Кажется, в региональной лиге.
— Команда пережила банкротство и играет во втором дивизионе.
— Это ужасно. Повторюсь, у меня в команде было немало друзей. Я надеюсь, что те ребята, с которыми я играл, хорошо продолжили карьеру и не пострадали
— Три вещи, с которыми у вас ассоциируется Россия?
— Вот эта кукла, которую открываешь, а там ещё одна.
— Матрёшка?
— Да, она. Ещё не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри мясо.
— Пельмени?
— Я много их съел в России (улыбается). А третья вещь….
— Водка?
— Нет, это слишком для меня (смеется). Третья
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