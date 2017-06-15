Кержаков надеется, что питерский кот-оракул проживет дольше осьминога Пауля

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«Он проявил способность к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо предугадать. Кот Ахилл выразил желание стать оракулом», — сказала Халтунен.

Работать Ахилл будет в стенах Государственного Эрмитажа, директор музея Михаил Пиотровский решил, что процедура будет проходить в Висячем садике. Предполагается, что в две белые миски будут накладывать кошачий корм в присутствии журналистов. Либо на мисках, либо рядом с ними будут обозначены флаги команд. Белый кот будет одет в красную шлейку из соображений безопасности. Пока он в контакт с мисками не вступал.

«Кот идеально подходит для этой цели, потому что он глухой, он абсолютно спокоен, не пугается. Еще хотелось бы сказать, что кот боевой, сейчас у него немного подбит глаз в боях. Мы решили, что это отлично подходит для футбола», — сказала Халтунен.

Заметим, полуторогодовалого кота когда-то могли назвать Жасмин из-за его окраски, но в итоге он стал Ахиллом, потому что в Эрмитаже преподчитают имена художников, архитекторов и мифических героев. Сейчас около 50 котов живут в Эрмитаже, коты обитают там со времен императрицы Елизаветы Петровны. Завершив карьеру оракула, Ахилл останется в Эрмитаже, а затем выйдет на пенсию, отправившись в семью.

При этом нападающий ФК «Зенит» Александр Кержаков, который стал послом Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, заявил, что относится к предсказаниям скептически. «Всё решается на футбольном поле, там играют живые люди», — заметил форвард. Хотя и признал, что животные-оракулы заслуженно привлекают внимание болельщиков.