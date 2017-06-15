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https://sport.mail.ru/football2017/news/30081991/
15 июня 2017, 13:09 | ИА REGNUM

Кержаков надеется, что питерский кот-оракул проживет дольше осьминога Пауля

Кот из Эрмитажа по имени Ахилл готов к работе в качестве предсказателя исхода матчей Кубка конфедераций, который откроется 17 июня в Петербурге. Об этом сообщила старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и пресс-секретарь музейных котов Мария Халтунен, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Он проявил способность к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо предугадать. Кот Ахилл выразил желание стать оракулом», — сказала Халтунен.

Работать Ахилл будет в стенах Государственного Эрмитажа, директор музея Михаил Пиотровский решил, что процедура будет проходить в Висячем садике. Предполагается, что в две белые миски будут накладывать кошачий корм в присутствии журналистов. Либо на мисках, либо рядом с ними будут обозначены флаги команд. Белый кот будет одет в красную шлейку из соображений безопасности. Пока он в контакт с мисками не вступал.

«Кот идеально подходит для этой цели, потому что он глухой, он абсолютно спокоен, не пугается. Еще хотелось бы сказать, что кот боевой, сейчас у него немного подбит глаз в боях. Мы решили, что это отлично подходит для футбола», — сказала Халтунен.

Заметим, полуторогодовалого кота когда-то могли назвать Жасмин из-за его окраски, но в итоге он стал Ахиллом, потому что в Эрмитаже преподчитают имена художников, архитекторов и мифических героев. Сейчас около 50 котов живут в Эрмитаже, коты обитают там со времен императрицы Елизаветы Петровны. Завершив карьеру оракула, Ахилл останется в Эрмитаже, а затем выйдет на пенсию, отправившись в семью.

При этом нападающий ФК «Зенит» Александр Кержаков, который стал послом Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, заявил, что относится к предсказаниям скептически. «Всё решается на футбольном поле, там играют живые люди», — заметил форвард. Хотя и признал, что животные-оракулы заслуженно привлекают внимание болельщиков.

«Почему нет? Все же помнят осьминога Пауля, который предсказывал своими присосками исход матчей чемпионата мира. И все переживали потом за его дальнейшую судьбу, съели ли его потом, всем это было интересно. К счастью, наверное, нашего оракула это не коснется еще долгое-долгое время. Но всем будет интересно, тем более, что кот красивый. Для нашего города, самого красивого в мире, нужен самый красивый оракул. Его и выбрали», — заметил Кержаков.
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