Эрмитажный кот Ахилл сделает первое предсказание на Кубке конфедераций 17 июня

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом рассказала на пресс-конференции старший научный сотрудник Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

«Первое предсказание будет сделано в 10:00 часов 17 июня. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выбрал местом проведения процедуры Висячий сад Малого Эрмитажа», — рассказала она. Процедура будет проходить в присутствии журналистов и транслироваться в соцсетях.

Цитата Перед котом поставят две миски с флагами сборных-участниц предстоящего матча. Животное приблизится к ним по специальному подиуму и выберет одну из них.

Точность предсказания можно будет оценить в тот же день по результатам матча.

Выбор кота-предсказателя, по словам Халтунен, занял около полутора месяцев. На Ахилла выбор пал потому, что «он проявил способность к выбору, анализу, странному необычному проведению». Еще одна особенность кота состоит в том, что он глухой. Но в данном случае этот изъян послужит даже на пользу, потому что животное будет меньше волноваться из-за посторонних звуков, и это повышает его стрессоустойчивость.

Глухота не мешает Ахиллу ввести полноценную жизнь в подвалах Государственного Эрмитажа — он охотится и дерется с сородичами. «Кот боевой, вы видите, что у него сейчас немного подбит глаз в боях, мы решили, что это подходит для футбола», — отметила Халтунен.

Как отметил на пресс-конференции нападающий «Зенита» Александр Кержаков, белый кот будет на Кубке настоящим живым символом Санкт-Петербурга и красоты города.

По окончании работы на Кубке конфедераций Ахилл может обрести собственный дом и переехать из дворца к новому владельцу. В период Кубка будут приниматься заявки на пристройство Ахилла.

Коты, охраняющие музей

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRLYa-lB3W2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hermitage Cats (@hermitagecats)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-03T13:34:59+00:00">Мар 3 2017 в 5:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.

Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.