Эрмитажный кот Ахилл сделает первое предсказание на Кубке конфедераций 17 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Белый кот Государственного Эрмитажа Ахилл сделает первое предсказание по играм Кубка конфедераций по футболу 17 июня, в день матча открытия турнира Россия — Новая Зеландия.
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«Первое предсказание будет сделано в 10:00 часов 17 июня. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выбрал местом проведения процедуры Висячий сад Малого Эрмитажа», — рассказала она. Процедура будет проходить в присутствии журналистов и транслироваться в соцсетях.
Точность предсказания можно будет оценить в тот же день по результатам матча.
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Глухота не мешает Ахиллу ввести полноценную жизнь в подвалах Государственного Эрмитажа — он охотится и дерется с сородичами. «Кот боевой, вы видите, что у него сейчас немного подбит глаз в боях, мы решили, что это подходит для футбола», — отметила Халтунен.
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По окончании работы на Кубке конфедераций Ахилл может обрести собственный дом и переехать из дворца к новому владельцу. В период Кубка будут приниматься заявки на пристройство Ахилла.
Коты, охраняющие музей
Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов
По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия
Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.
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