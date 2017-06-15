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https://sport.mail.ru/football2017/news/30081316/
15 июня 2017, 12:41 | ТАСС

Центр управления пассажирскими перевозками создан в Москве на время Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП) создан в Москве на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщил в четверг журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, специалисты центра в режиме реального времени будут оперативно регулировать движения транспорта и контролировать пассажирские перевозки в городе.

РЦУПП создан на базе Ситуационного центра ЦОДД.

«Мы заранее начали готовиться к проведению футбольных турниров. Для решения задач эффективного транспортного обслуживания соревнований еще в 2015 году был разработан план управления перевозками, который согласован с организациями и ведомствами, задействованными в подготовке к проведению мероприятий», — сказал он.

РЦУПП будет осуществлять «круглосуточный контроль за дорожно-транспортной ситуацией в Москве и Московской области», вырабатывать оперативные решения по перераспределению транспортных потоков, информировать участников движения об изменениях в дорожной обстановке, организовывать оперативное взаимодействие между транспортным комплексом службами и ГИБДД в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Юрьев напомнил, что на время спортивных соревнований будут организованы временные выделенные полосы для передвижения автобусов с болельщиками, после окончания спортивных мероприятий их уберут.

На некоторых сложных участках улично-дорожной сети предусмотрены локальные изменения организации дорожного движения, о которых будут сообщать табло отображения информации ЦОДД.

В парк перевозчика «Мосгортранс» будут поставлены 50 новых современных туристических автобусов. Кроме того, болельщики, волонтеры и лица, включенные в списки FIFA, смогут бесплатно добираться на общественном транспорте до мест проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу при предъявлении соответствующих документов.

Кубок конфедераций впервые пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе «Спартак».
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