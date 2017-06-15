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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30081059/
15 июня 2017, 12:19 | Р-Спорт

Ван Бастен заявил, что на Кубке конфедераций команды смогут делать четвертую замену

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен заявил, что Кубок конфедераций является идеальным местом для тестирования необходимости четвертой замены в дополнительное время.

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© Reuters

Пресс-конференция с участием ван Бастена проходит в четверг в Санкт-Петербурге.

«Кубок конфедераций — это идеальное место для тестирование системы видеопомощи судей и четвертой замены (футболиста) по ходу дополнительного времени», — сказал ван Бастен журналистам.
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