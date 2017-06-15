Ван Бастен заявил, что на Кубке конфедераций команды смогут делать четвертую замену

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП) создан в Москве на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщил в четверг журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, специалисты центра в режиме реального времени будут оперативно регулировать движения транспорта и контролировать пассажирские перевозки в городе.