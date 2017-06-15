Ван Бастен заявил, что на Кубке конфедераций команды смогут делать четвертую замену
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен заявил, что Кубок конфедераций является идеальным местом для тестирования необходимости четвертой замены в дополнительное время.
«Кубок конфедераций — это идеальное место для тестирование системы видеопомощи судей и четвертой замены (футболиста) по ходу дополнительного времени», — сказал ван Бастен журналистам.
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