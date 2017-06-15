Бузакка: Два видеосудьи будут работать на футбольных матчах Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Арбитр ФИФА Массимо Бузакка заявил, что на матчах Кубка конфедераций будут работать по два видеосудьи.
«Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением “вне игры”. Будет несколько камер, несколько углов зрения», — сказал Бузакка журналистам.
Бузакка также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. «10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного», — сказал Бузакка.
Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи,
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