Бузакка: Два видеосудьи будут работать на футбольных матчах Кубка конфедераций

Пресс-конференция с участием Бузакки проходит в четверг в Санкт-Петербурге.

«Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением “вне игры”. Будет несколько камер, несколько углов зрения», — сказал Бузакка журналистам.

Бузакка также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. «10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного», — сказал Бузакка.